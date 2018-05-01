Из-за ремонта мостов в Челябинской области приостановят движение на нескольких автодорогах

Со 2 мая будет введено временное ограничение движения транспортных средств на автодороге Магнитогорск – Кизильское – Сибай (Башкортостан).

Как уточнили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве дорожного хозяйства и транспорта области, ограничение будет действовать на 10 километре данной автомобильной дороги.

На этом участке будет проводиться планово-предупредительный ремонт мостового перехода через реку Сухая. Ограничения продлятся по 30 сентября 2018 год.

Кроме того, с 28 апреля по 30 сентября действует временное ограничение движения транспортных средств на 33 километре автомобильной дороги Чебаркуль – Уйское – Сурменевский – Магнитогорск, а также на 4 и 12 километрах автомобильной дороги Обручевка – Карабулак. На этих участках будут проведены ремонты мостов через реки Кокуй, Ильяска, Бутубай, Колослейка.

С 28 апреля 2018 года по 30 ноября 2018 года введено временное ограничение на 35 км автомобильной дороги Аша – рабочий посёлок Кропачева – Шарлаш в связи с выполнением работ по строительству мостового перехода.