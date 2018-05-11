К саммитам общественный транспорт в Челябинске переведут на газ, гостевые маршруты благоустроят

Общественный транспорт в Челябинске будет переведен на газомоторное топливо, все гостевые маршруты приведены в соответствие с современными стандартами.

Соответствующие поручения дал губернатор Борис Дубровский главе Челябинска Евгения Тефтелеву, министерству дорожного хозяйства и транспорта и министру экономического развития Сергею Смольникову на совещании по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске в 2020 году.

Вопросами перевода общественного транспорта на газомоторное топливо займется рабочая группа, которую возглавит глава минэкономразвития региона Сергей Смольников Борис Дубровский. Борис Дубровский напомнил, что за перевод транспорта на газомоторное топливо в регионах выступил президент Владимир Путин. Челябинская область может стать пилотным регионом в решении этой задачи. «Подготовка к саммитам дает нам как региону, который сейчас готовится к приему делегаций, привлечь федеральное финансирование на решение и этой проблемы тоже», - подчеркнул губернатор. Он отметил, что за два года до момента проведения саммитов весь объем работ выполнить будет сложно, но начать важно уже сейчас.

Городской администрации и миндортрансу предстоит разработать концепцию развития уличной дорожной сети по 27 утвержденным гостевым маршрутам, при этом учтя современные нормативные требования к дорожной разметке, остановочным комплексам, тротуарам и другим элементам дорожной инфраструктуры.