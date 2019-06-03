Карабаш выиграл грант на благоустройство

Проект создания нового городского центра Карабаша (Челябинская область) стал одним из лауреатов конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, проводимого министерством строительства и ЖКХ РФ. Торжественная церемония награждения победителей конкурса этого года состоялась 31 мая в Воронеже. Местная администрация получит грант в размере 60 миллионов рублей на его реализацию.

Как сообщили в пресс-службе минстроя региона, в 2019 году на конкурс, проводимый в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», поступило 330 заявок из 77 субъектов Российской Федерации. Из них 80 проектов-победителей из 46 субъектов страны получат финансирование из федерального бюджета от 40 до 85 млн рублей.

Карабаш второй год подряд участвует в федеральном конкурсе благоустройства. В городе реализуется амбициозный проект «Новый Карабаш». Он предполагает комплексное обновление города, а также обновление образа Карабаша - разрушение стереотипов. Программа состоит из пяти основных направлений, затрагивающих как модернизацию производства, так и создание предпосылок к развитию городской культуры. Одно из важных направлений - создание нового городского центра через обновление и комплексное развитие системы общественных пространств города.

Центр Карабаша с 1822 года перемещался несколько раз. Сейчас фактический центр города — территория жилых многоквартирных домов 1 и 2 микрорайонов, рядом со школой №1, физкультурно-оздоровительным комплексом, храмом и администрацией. Задача проекта — сделать его центром общественной жизни горожан, обустроив систему общественных пространств Карабаша.

«В Карабаше в последние годы многое делается, для того, чтобы позиционировать город не только как промышленный центр, но и как место для комфортного проживания людей. Для этого жителям в том числе нужны зоны для отдыха и досуга всех социальных групп населения. Сейчас таких в городе немного, поэтому проект имеет большое значение для горожан», - отметил исполняющий обязанности заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Иван Белавкин.

Проект подразумевает благоустройство новой городской площади рядом с администрацией города, улицы Металлургов (главной городской улицы), а также аллеи Ветеранов, на месте которой будет разбит многофункциональный сквер.

Проект многоэтапный, и помимо гранта предусматривает областное финансирование и вложения инвесторов. Один из его этапов, реконструкция городской площади, уже реализуется. Он участвовал во всероссийском конкурсе в прошлом году, не победил, однако получил поддержку из областного бюджета в размере 56 миллионов рублей в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Второй этап, реконструкция улицы Металлургов реализуется за счет средств АО «Русская медная компания».

Грант же планируется потратить на благоустройство Аллеи Ветеранов. Аллея Ветеранов — единственный сквер в плотно населенном центре многоквартирных домов. Здесь сосредоточены основные, культурные и спортивные учреждения, магазины, проходят все городские праздники. Однако большую часть времени территория малофункциональна. Она оживает только во время массовых мероприятий.

Новая аллея должна стать символом обновления Карабаша и «уголком природы в центре города». Это должен быть живописный ландшафт с зелеными холмами, цветниками, кустарниками и высокими деревьями, в тени которых можно укрыться.

При этом не будет забыта и историческая составляющая территории, отображенная в её названии.

На аллее появится «Лента времени» — место памяти, отражающее историю города и рассказывающее о его героях.

Проект, включающий три общественных пространства, будет реализован до конца 2020 года, после чего станет главным местом отдыха и досуга в Карабаше.