Каждый третий челябинец не берет отпуск

В преддверии отпускного сезона – 2019, Челябинский филиал РАНХиГС представляет данные опроса челябинцев о том, как они провели свой отпуск в 2018 году.

В 2018 году за пределы Российской Федерации выезжали только 5,9% челябинцев, среди которых чаще представлены женщины в возрасте от 31 до 50 лет, по роду занятий – индивидуальные предприниматели, руководители организаций, с уровнем материальной обеспеченности выше среднего.

Практически каждый четвёртый челябинец (23,3%) выезжал за пределы Челябинской области. Как правило, этот вариант ответа выбирали жители города с высшим образованием, по роду занятий – студенты и учащиеся, с уровнем материальной обеспеченности выше среднего.

Около трети горожан (31,1%) не выезжали за пределы Челябинской области. Этот вариант ответа чаще отмечали женщины, наёмные работники частных предприятий и работающие пенсионеры, с уровнем материальной обеспеченности ниже среднего.

Довольно большая часть жителей Челябинска (38,9%), как выяснилось в процессе опроса, не брали отпуск и не отдыхали в 2018 году. Это респонденты, имеющие среднее, специальное и неполное высшее образование.