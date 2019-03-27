Каждый житель пострадавшего дома в Магнитогорске получит индивидуальный лечебно-реабилитационный план

Жители пострадавшего от взрыва газа дома в Магнитогорске (Челябинская область) получат индивидуальное медицинское сопровождение. Для каждого будет составлен индивидуальный лечебно-реабилитационный план.

Соответствующее поручение дал временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Текслер после встречи с жителями 26 марта 2019 года. Пришедшие на встречу жители поделись с главой региона своими проблемами, в том числе медицинского характера. Одна из участниц рассказала, что она до сих пор вынуждена лечиться (у невролога и психиатра). Людям после пережитого стресса не помешала бы и помощь специалистов кризисных центров, которые помогают выходить из подобных ситуаций.

Сегодня, 27 марта, приказом регионального минздрава создана комиссия, которая организует двухэтапную медицинскую помощь для жителей пострадавшего дома.

Как сообщили в пресс-службе правительства области, на первом этапе медработники проведут поквартирный обход, чтобы пригласить всех жителей (взрослых и детей) на углубленную диспансеризацию и профосмотры.

По результатам обследования для каждого жителя будет составлен паспорт здоровья и индивидуальный лечебно-реабилитационный план. Далее, с учетом состояния здоровья, выявленных заболеваний и факторов риска, жителей пострадавшего дома поставят на диспансерное наблюдение медицинских специалистов соответствующих профилей.

По данным министерства здравоохранения области за все время с момента ЧС за амбулаторной помощью в поликлиническую сеть обратились 743 человека, в том числе 171 ребенок.

Психологическую помощь по «горячей линии» специалисты оказали 164 магнитогорцам, 24 их которых – дети. Сейчас на госпитализации в больнице в Магнитогорске находятся 4 человека, в том числе один ребенок. На временном профилактическом учете по медицинским последствиям при ЧС состоят трое взрослых. Пятеро магнитогорцев, в том числе двое детей, обратились за помощью в проведении реабилитационных мер от последствий ЧС (санаторно-курортное, профилактическое лечение, наблюдение у специалистов-психологов и т.п.).

Сегодня в 14 часов исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Челябинской области Евгений Редин и глава города Сергей Бердников индивидуальный прием жителей пострадавшего дома в администрации Магнитогорска. Напомним, накануне врио губернатора Алексей Текслер поручил Евгению Редину остаться в Магнитогорске до полного решения проблем жителей пострадавшего дома. «Первый вопрос – медицинская помощь. Евгений Владимирович (Редин – прим.ред.), вы остаетесь в Магнитогорске, пока не поговорите со всеми, кому нужна помощь, - распорядился глава региона. - Лично с каждым человеком пообщайтесь, людям обеспечьте необходимую помощь».