Копейчанин, ставший женщиной, уйдет на пенсию на пять лет раньше

Житель Копейска, сменивший мужской пол на женский, теперь сможет пользоваться всеми привилегиями, предусмотренными для слабого пола. В частности, на пенсию он уйдет на пять лет раньше, как и положено женщинам. Такие разъяснения на запрос редакции агентства «Урал-пресс-информ» дали в Пенсионном фонде России по Челябинской области.

«Территориальные органы Пенсионного фонда России при рассмотрении обращений граждан за пенсией исходят из данных о половой принадлежности лица, зафиксированных в документе, удостоверяющем личность. Пенсионный возраст для назначения пенсии определяется по состоянию на день обращения за пенсией на основании сведений о поле, указанных в паспорте. Из этого следует, что гражданин, изменивший пол с мужского на женский, приобретает право на пенсию при достижении пенсионного возраста, предусмотренного законодательством для женщин», - пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Пенсионного фонда России по Челябинской области.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в Челябинской области официально зарегистрирован первый случай смены пола. В ЗАГС Копейска местный житель принес справку, подтверждающую смену пола. Он был мужчиной, а теперь он женщина. В свидетельство о рождении копейчанина внесены соответствующие изменения.

Также мужчине, ставшему не только физически, но и юридически женщиной, необходимо также позаботиться о замене личных документов - таких, как паспорт гражданина России, заграничный паспорт, водительское удостоверение.