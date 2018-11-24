Коркинский разрез опять горит

Это видео горящего Коркинского разреза сегодня, 24 ноября,в редакцию агентства «Урал-пресс-информ» прислали наши читатели из Коркино. Чтобы его снять, даже не надо было особо приближаться к разрезу, достаточно было навести камеру с автотрассы.

Мы надеемся, что ситуацию прокомментируют заинтересованные ведомства – «Промрекультивация», нанятое ею пожарное подразделение, минэкологии, РМК. Нелогично как-то: с одной ямой -разрезовской - не можем справиться, роем другую - под Томинский ГОК.