В Курчатовском районе Челябинска введен карантин по бешенству

Карантин по бешенству введен в Курчатовском районе Челябинска в целях предупреждения дальнейшего распространения бешенства животных и обеспечения эпизоотического благополучия.

Соответствующее распоряжение правительства области подписал губернатор, председатель регионального кабмина Борис Дубровский.

«Определить угрожаемой зоной по бешенству животных Курчатовский район города Челябинска», - говорится в документе.

Карантин по бешенству животных установлен в квартале, ограниченном улицами Каслинская, Цинковая и Комсомольский проспект города.

На этой территории запрещено выгуливать собак. Кроме того, не разрешается вывозить животных за пределы данного неблагополучного пункта.

Министерству экологии области, главе Челябинска Евгению Тефтелеву, начальнику ОГБУ «Челябинская городская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» Дегтяреву поручено обеспечить выполнение плана профилактических и ликвидационных мероприятий по бешенству животных.

Карантин будет действовать вплоть до их отмены распоряжением регионального правительства.