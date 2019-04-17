Лучший врач-инфекционист России живет и работает в Челябинске

Заведующая инфекционным отделением клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета Ольга Сагалова признана лучшим инфекционистом России по итогам ушедшего года.

Доктор медицинских наук, врач высшей категории, главный внештатный инфекционист Челябинской области стала лауреатом всероссийского конкурса врачей-2018, который состоялся в апреле в рамках ХХVI Российского национального конгресса «Человек и лекарство», под эгидой министерства здравоохранения страны.

Ольга Сагалова пришла на работу в клинику ЮУГМУ в 1983-м году, сразу после окончания интернатуры по инфекционным болезням. Заведующей она является с 1990-го года.

В 2002-м году Ольга Сагалова защитила кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальностям: «Иммунология» и «Инфекционные болезни». Ее диссертация была посвящена исследованию клинико-иммунологических особенностей ротавирусной инфекции у взрослых. Благодаря активной работе Ольги Сагаловой второе инфекционное отделение клиники ЮУГМУ было включено в совместный проект ЦНИИЭ Роспотребнадзора и CDC-МНТЦ BTEP 58/ISTC 2935 «Эпидемиология вирусных кишечных инфекций в России: разработка новых подходов для выявления и характеристики возбудителей».

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в администрации клиники ЮУГМУ, в 2009-м году Ольга Сагалова защитила докторскую диссертацию на тему «Клинико-иммунологическая характеристика острых кишечных инфекций вирусной этиологии у взрослых», ставшую достойным итогом ее многолетнего труда.

Помимо лечебной работы, Ольга Сагалова активно занимается научно-практической деятельностью, ежегодно выступает с докладами, посвященными важным проблемам инфекционной патологии, на региональных и всероссийских конференциях.

Прекрасное владение разговорным и профессиональным английским языком позволяет ей принимать участие в международных проектах и рабочих группах, а также участвовать в качестве главного исследователя ЮУГМУ в международных исследованиях лекарственных препаратов для лечения инфекционных болезней (и это далеко не полный список заслуг Ольги Сагаловой -прим).

Ольга Сагалова имеет 65 опубликованных научных статей, в том числе в журналах, рецензируемых ВАК, и зарубежных изданиях.

Фото предоставлено администрацией клиники ЮУГМУ