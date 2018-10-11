Магнитогорцы обсудили стратегию развития города до 2035 года

Жители Магнитогорска (Челябинская область) обсудили стратегию развития города до 2035 года. Публичные слушания прошли впервые в формате очного собрания жителей.

В них приняли участие более 70 активных горожан, в том числе депутаты Собрания, члены Общественной палаты. После докладов все желающие смогли задать вопросы и внести в документ свои предложения.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Собрания депутатов, разрабатывалась Стратегия социально-экономического развития Магнитогорска тюменскими специалистами. Они и презентовали свой проект. Также выступили представители Магнитогорского металлургического комбината и технического университета.

«Документ включает пять приоритетов развития города, первым из которых значится благоустройство и экология, - отметил спикер Собрания Александр Морозов. - Для достижения обозначенных целей разработаны 18 задач, которые, в свою очередь, включают 126 мероприятий. Все направления в документе сформулированы в соответствии со Стратегией развития Челябинской области».

Среди поступивших предложений прозвучало, например, учесть условия для развития садоводства и огородничества, развивать предприятия лёгкой промышленности, больше внимания уделять озеленению города.

За большинство озвученных предложений проголосовали. Они занесены в протокол для дальнейшего рассмотрения. Проект Стратегии после его доработки с учетом предложений будет внесён главой города в Магнитогорское городское Собрание для дальнейшего утверждения.