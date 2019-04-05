Магнитогорец Владимир Ушаков покинул пост первого замминистра минстроя Челябинской области

Владимир Ушаков покинул пост первого заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области.

Владимир Ушаков написал заявление на увольнение по собственному желанию. Врио губернатора Алексей Текслер подписал постановление об отставке 4 апреля 2019 года, сообщил пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин.

Магнитогорец Владимир Ушаков считался ставленником предыдущего губернатора Бориса Дубровского. Он пришел на работу в министерство строительства и инфраструктуры региона первого декабря 2017 года. Сначала был исполняющим обязанности первого заместителя министра, а в январе 2048 года избавился от приставки и.о.

Напомним, должность первого замминистра стала вакантной в октябре 2017 года. Тогда занимавший пост Виталий Передерий был назначен директором хозяйственного партнерства «Конгрес-холл».

Владимир Ушаков в это время возглавлял комитет по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству в ЗСО. 30 ноября в связи с назначением его на должность госслужбы на заседании Законодательного собрания региона было принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата.

Справка

Владимир Ушаков родился 3 декабря 1964 года в Белорецке Башкирской ССР. В 1987 году окончил Магнитогорский горно-металлургический институт имени Носова по специальности «Промышленное и гражданское строительство», а в 1992 году получил второе высшее образование по специальности «Экономика и управление в строительстве» в Тюменском инженерно-строительном институте. Также прошел профессиональную переподготовку в магнитогорском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) по специальности «Государственное и муниципальное управление».

С 1987 по 2005 годы работал в ОАО «Магнитострой», пройдя путь от мастера участка до заместителя генерального директора по экономике. За время работы в тресте Ушаков участвовал в строительстве таких масштабных промышленных объектов, как кислородно-конвертерный цех ММК и завод по утилизации химического оружия в городе Щучье.

С мая 2005 года по октябрь 2014 года работал в администрации города Магнитогорска начальником управления экономики, заместителем главы города по финансам и экономике.

С ноября 2014 года руководил ГК «Синай-Групп», был директором ООО «Синай».