Магнитогорск отмечает 90-летний юбилей

Масштабные праздничные мероприятия прошли в субботу, 29 июня, в Магнитогорске (Челябинская область) в честь 90-летнего юбилея города.

Жителей поздравили глава региона Алексей Текслер, депутат Госдумы РФ Виталий Бахметьев, сенатор Олег Цепкин, представитель Республики Башкортостан Челябинской области Амур Хабибуллин, гендиректор ПАО «ММК» Павел Шиляев, глава города Сергей Бердников и спикер городского Собрания депутатов Александр Морозов.

«Магнитогорску - символу промышленной мощи нашей страны - 90 лет. Город имеет огромное значение для развития региона. Наша задача - опираясь на славные традиции, сделать город и жизнь в нем лучше», - написал Алексей Текслер в своих аккаунтах в Инстаграм и ВКонтакте. Глава региона пожелал магнитогорцам счастья вам, здоровья и успехов.

На Центральном стадионе состоялось праздничное мероприятие, которое собрало более девяти тысяч гостей, сообщили в администрации города. С юбилеем жителей поздравили Сергей Бердников, Павел Шиляев, Виталий Бахметьев. Олег Цепкин зачитал поздравление от председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко.

Продолжилось мероприятие грандиозным театрализованным представлением «Наш город – наше будущее». Ярко и красочно была представлена история образования, развития и становления Магнитогорска. Для магнитогорцев выступали Лев Лещенко, Игорь Корнелюк, ВИА «Белорусские песняры». В завершение действа небо над городом озарил красочный фейерверк.

В парке у Вечного огня состоялось торжественное мероприятие, посвященное 40-летнему юбилею монумента «Тыл – фронту». С приветственным словом к собравшимся обратились Сергей Бердников, Павел Шиляев, Александр Морозов, Олег Цепкин и Виталий Бахметьев. Представитель Республики Башкортостан в Челябинской области Амур Хабибуллин зачитал поздравительный адрес от имени временно исполняющего обязанности главы РБ Радия Хабирова.

В завершение официальной части народный артист России Лев Лещенко исполнил гимн Магнитогорска со сводным хором города.

В парке у монумента «Тыл – фронту» состоялось дефиле военных оркестров. Горожане смогли насладиться игрой сразу 8 уральских военных оркестров из Екатеринбурга, Челябинска, Трёхгорного, Озерска, Троицка, Лесного, Сатки и Магнитогорска.

Сводным оркестром руководил главный военный дирижер Уральского округа войск национальной гвардии РФ Игорь Вараксин.

В день празднования 90-летнего юбилея Магнитогорска состоялось открытие конного парка «Клевер», который был построен за год.

На участке площадью в 30 тысяч квадратных метров разместились отапливаемая конюшня на 43 лошади, крытый манеж, конкурное и выездковое поля, здание административного комплекса с душевыми, раздевалками и зонами отдыха, прогулочная дорожка по периметру территории.

Фото пресс-служб главы региона и мэрии Магнитогорска