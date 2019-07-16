Присылайте свои новости

Магнитогорск принимает поздравления с Днем металлурга и 90-летием
Общество
Сегодня, 22:39
Автор: 
Любовь Юрина

Глава Челябинской области Алексей Текслер – сын металлурга, начинавший свою карьеру на горно-металлургическом комбинате, - поздравил жителей Магнитогорска с Днем металлурга и Днем города.

«День металлурга для меня важен вдвойне. Я родился в семье металлурга, окончил вуз, прошел все ступени на производстве», - рассказал Алексей Текслер. Отец нынешнего главы региона - Леонид Азикович Текслер - в свое время работал на меткомбинате. Сам Алексей Леонидович о металлургах и металлургической отрасли знает не только по рассказам отца. Он окончил Норильский Индустриальный Институт по специальности «Экономика и управление в металлургии» и начинал свою трудовую деятельность на Норильском горно-металлургическом комбинате и Норникеле.

Поздравляя магнитогорцев Алексей Текслер отметил, что каждый из металлургов гордится своей почетной профессией. Магнитогорск - это кузница кадров, всех успехов, с которыми напрямую связана сила, мощь и процветание России.

Алексей Текслер отметил, что областные власти вместе с комбинатом и администрацией города и дальше развивать социальную сферу.

Сейчас в Магнитогорске идут праздничные мероприятия, посвященные Дню металлурга и 90-летию города.

В арене «Металлург» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню металлурга. К ветеранам ПАО «ММК» обратился генеральный директор комбината Павел Шиляев.

«Долгие годы вы создавали славу Магнитке, – сказал Павел Владимирович. – Мы продолжаем трудовые традиции, заложенные вами. В этом году мы запускаем новую аглофабрику №5 с современным оборудованием, что позволит улучшить экологическую обстановку. Кроме того, мы приступаем к строительству коксовой батареи».

Глава города Сергей Бердников поблагодарил металлургов за титанический труд и отметил: «Мы развиваем родной город: строим парки и скверы, создаем комфортные условия в детских садах и школах, занимаемся электротранспортом, дорогами и тротуарами».

В честь юбилея в Магнитку прилетели «Стрижи». Авиационная группа под командованием гвардии подполковника Сергея Осяйкина выступила со своей зрелищной программой над Ареной «Металлург». Сразу шесть самолетов устроили показательные выступления на высоте до 2-2,5 тысячи метров. Отдельно «Стрижи» покажут мастерство парного и одиночного пилотажа, продемонстрировав все возможности своих крылатых машин.

Также для металлургов перед ледовой ареной выступают творческие коллективы города, рок-группа «7Б» и Наташа Королева. Завершится праздник фейерверком и дискотекой.

Автор: 
Любовь Юрина
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