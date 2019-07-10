Магнитогорск встретит День Металлурга со «Стрижами» и звездами, Челябинск - с «Хором Турецкого»

День металлурга в 2019 году в Магнитогорске станет финальным аккордом в череде торжеств, посвященных 90-летию города.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, 18 июля для ветеранов ПАО «ММК» и города в ледовой арене «Металлург» состоится театрализованное представление «Юбилейный репортаж», подготовленное коллективами Дворца культуры имени Серго Орджоникидзе. Следом выступит группа «Иван да Марья».

В пятницу, 19 июля, вечером на площади за ледовой ареной «Металлург» развернутся развлекательные площадки. Для взрослых и детей здесь будет организована вокальная программа от ведущих актеров драматического театра имени А. С. Пушкина и театра оперы и балета, будут представлены мастер-классы, интерактивные представления, игры и многое другое.

С 19 до 19 часов 25 минут магнитогорцы и гости города смогут наблюдать за виртуозными виражами пилотажной группы «Стрижи». Затем будут выступать творческие коллективы города. С половины девятого до половины одиннадцатого запланированы выступления Натальи Королевой и музыкального коллектива «7Б». Завершат день «Золотые костры Магнитки» и красочный фейерверк.

С 20 часов 25 минут в арене «Металлург» пройдет театрализованное представление «Юбилейный репортаж», подготовленное коллективами Дворца культуры имени Серго Орджоникидзе. С 21 часов 20 минут своим творчеством магнитогорцев будут радовать приглашенные артисты – Григорий Лепс и группа «Серебро».

Жители Челябинска встретят День металлурга с легендарным «Хором Турецкого». Праздник песни состоится 21 июля на площади у Торгового центра, сообщают организаторы.

За 2015-2018 годы такие музыкальные акции состоялись в более чем 40 городах России. Проект был удостоен премии Правительства РФ.