Славный праздник моряков

Миасцы с размахом отметили День Военно-Морского флота России
Общество
Сегодня, 16:09

Жители Миасса (Челябинская область) по традиции День Военно-Морского флота отметили на берегу озера Тургояк. Организатором этого любимого горожанами праздника является АО «ГРЦ Макеева». Конструкторы, инженеры, технологи, испытатели, рабочие этого предприятия в сухопутном уральском городе создают лучшие в мире ракетные комплексы для подводного флота страны.

В День Военно-Морского флота на берегу Тургояка можно встретить моряков разных поколений и абсолютно со всех флотов. Многие при полном параде, но подавляющее большинство - просто в тельняшках и бескозырках. Они привычно, с удовольствием, становятся в строй, плечом к плечу и чётко выполняют команду специалиста ГРЦ, полковника Константина Тюшнякова: «На флаги Российской Федерации, Военно-Морского Флота, Государственного ракетного центра «Равняйсь! Смирно!».

 «В разные годы на всех флотах несли службу сотни наших земляков, многие из которых были подводниками и служили в том числе на кораблях, оснащённых ракетными комплексами разработки миасского КБ. Сегодня эта традиция продолжается, а наши комплексы по-прежнему составляют основу стратегических ядерных сил сдерживания. Работа коллектива на перспективу позволяет нашему предприятию оставаться надёжным партнёром Военно-Морского флота», - сказал генеральный директор, генеральный конструктор Государственного ракетного центра, академик РАН  Владимир Дегтярь.

Торжественным маршем  под музыку и аплодисменты зрителей прошли миасские моряки по территории лодочной станции, где проходил праздник. Пожалуй, это самый трогательный момент: идут простые, разновозрастные люди в тельняшках, гордые тем, что причастны к лучшему в мире российскому военному флоту и чувствуют себя в такие минуты единым экипажем.

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