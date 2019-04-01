Министерства Челябинской области переходят на отечественную операционную систему

Девять министерств и ведомств Челябинской области перейдут на отечественную операционную систему до конца 2019 года.

Как сообщили в министерстве информационных технологий и связи Челябинской области, на отечественное программное обеспечение в прошлом году уже перешли четыре органа исполнительной власти: мининформ, минсельхоз, минобрнауки и Госкомитет по делам архивов Челябинской области.

В этом году к ним добавятся еще девять – минэкономразвития, минимущества, минкульт, минсоц, министерство тарифного регулирования и энергетики, Главное контрольное управление, Госкомитет охраны объектов культурного наследия, Главное управление по труду и занятости населения, Главное управление юстиции.

До 1 июля в ведомствах будет проведено обследование программного и аппаратного обеспечения рабочих мест. До 1 сентября работе с отечественным ПО планируется обучить 678 человек. Внедрение отечественной операционной системы планируется завершить к середине октября 2019 года.

Челябинская область входит в число передовых субъектов, успешно реализующих политику импортозамещения в области информационных технологий.