Минстрой России официально признал Челябинск умным городом

Челябинск официально вошел в перечень пилотных умных городов Минстроя России. Соответствующий документ утвердил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства страны Андрей Чибис.

Участие в программе минстроя позволит реализовать проекты по цифровизации городского хозяйства Челябинска, определенные в дорожной карте до 2023 года. Операторами федерального проекта «Умный город» являются ПАО «Ростелеком», ГК «Ростех» и ГК «Росатом».

В дорожной карте «Умного города» Челябинска 28 разделов и более ста проектов. Часть из них начнут реализовывать в 2019 году. Планируется создать цифровую платформу вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, внедрить интеллектуальные системы учета потребления коммунальных ресурсов, системы отслеживания передвижения транспорта в режиме онлайн, интеллектуальное уличное видеонаблюдение, системы контроля твердых бытовых отходов, систему мониторинга качества атмосферного воздуха.

Как сообщил пресс-секретарь ПАО «Ростелеком» в Челябинской области Станислав Артишевский, «Умный город» также предусматривает ряд решений в сфере здравоохранения (системы телемедицины, прием звонков пациентов по единому телефонному номеру, мероприятия по минимизации энергозатрат медицинских учреждений). К саммитам ШОС и БРИКС планируется разработать системы виртуальной и дополненной реальности на туристических объектах.

В рамках проекта «Умный город» ПАО «Ростелеком» уже модернизировал в Челябинске освещение в школах №12, №22 и № 151-й, во дворце спорта «Юность» - согласно стандартам КХЛ. Кроме того, начато внедрение системы умных видеодомофонов, связанных с номером 112.

Первой территорией Южного Урала, вошедшей в пилотный проект «Умный город», стала Сатка. Соглашение о реализации проекта было подписано в ноябре 2017 года. В Сатке «Ростелеком» модернизировал сто процентов городского уличного освещения, установил систему аналитического городского видеонаблюдения, реализовал интеллектуальную платформу «Умный город», реализовал пилотный проект «Энергобаланс» по учету потребляемых ресурсов ЖКХ, модернизировал освещение в школе №4.

Заявку на участие в проекте подал Снежинск.