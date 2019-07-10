Мост «Коксохим», закрытый в Челябинске полгода назад , откроют к лету 2020 года

Аварийный путепровод в районе предприятия ООО «Мечел-Кокс» ОАО «Челябинского металлургического комбината», который был закрыт на капремонт более полугода назад, планируется полностью открыть в июне 2020 года.

Об этом сообщила временно исполняющая полномочия главы города Челябинска Наталья Котова на пресс-конференции, которая состоялась 10 июля в мэрии.

Движение по мосту «Коксохим» в Металлургическом районе, который соединяет ЧМЗ и аэропорт, было закрыто 29 декабря 2018 года в связи с его аварийным состоянием. Тогда глава города Владимир Елистратов заверял журналистов, мост будет отремонтирован в ускоренном режиме, так как он является знаковой дорожной магистралью. Было поручение готовить проектно-сметную документацию. Но прошло несколько месяцев, а дело не сдвинулось с мертвой точки)

«Восьмого апреля мне передали вопросы дорог и благоустройства, и через некоторое время мне стало известно, что там (на мосту «Коксохим» – прим.ред.) не ведутся вообще никакие работы», - рассказала Наталья Котова. Причины бездействия ей объяснили задержкой в получении технических характеристик для определения техзадания по проектно-сметной документации. Наталья Котова провела совещание, на котором вновь были даны распоряжения подготовить проектную документацию, затем направить документы на экспертизу.

По словам Натальи Котовой, на сегодня завершается подготовка проектно-сметной документации. К 15 июля она должны быть передана на экспертизу.

Наталья Котова уточнила, что в изначально в проекте бюджета этого года не были предусмотрены средства на ремонт данного моста, но были выделены средства на ремонт Ленинградского моста. «Но сейчас продолжаются работы по строительству развязки на Братьев Кашириных. И пока ее не построят, работы на Ленинградском мосту проводиться не будут», - пояснила мэр. Эти деньги направят на путепровод в Металлургическом районе.

Наталья Котова затруднилась назвать точную сумму, которая понадобится на проведение ремонтных работ. Она будет понятна после экспертизы. Она уточнила, что зарезервированной в бюджете суммы хватит с избытком.

Работы на аварийном путепроводе планируется начать в сентябре-октябре 2019 года. Уже в феврале по мосту должно быть запущено движение трамваев, в марте - автомобилей, «Официальное открытие запланировано на июнь 2020 года», - уточнила Наталья Котова.