Мультимодальный «Снегирь» с комфортом доставит отдыхающих в «Солнечную долину»

В первый день зимы 2018-2019 года в Челябинской области вновь стартовал первый в России проект мультимодальных перевозок «Снегирь», позволяющий отдыхающим с комфортом без пересадок добраться из Челябинска до знаменитого горнолыжного курорта «Солнечная долина» под городом Миасс всего за один час 50 минут.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в ГЛК «Солнечная долина», удобства мультимодального маршрута «Снегирь» уже высоко оценили студенты из Китая и

Франции. Перевозки осуществляются по выходным и праздничным дням. Билеты продаются полными пакетами услуг, в которые входят билеты на поезд и автобус, а также ски-пассы на шесть часов. Стоимость билета для детей в возрасте до семи лет всего 700 рублей, для школьников и студентов – одна тысяча 300 рублей, для взрослых – полторы тысячи рублей. Также пассажиры смогут приобрести трансфер до «Солнечной долины» без ски-пасса. Стоимость проезда туда-обратно составит 600 рублей. В каждый такой комплект будет вложена специальная «Карта гостя», которая предоставляет 25% скидки на услуги горнолыжного курорта: тюбинг, катание на лошадях, посещение хаски-центра, мини-зоопарка и катка.

Только за первый уикенд работы «Снегиря», маршрутом воспользовались более 300 человек, в том числе студенты Южно-Уральского государственного университета и студенты Южно-Уральского государственного аграрного университета из Китая и Франции. Маршрут оценили и школьники из Челябинска, участники программы «Урок здоровья: горные лыжи и сноуборд», приехавшие на курорт вместе с родителями. Маршрут продолжит прямое сообщение между Челябинском и «Солнечной долиной» в течение всего зимнего сезона 2018-2019 годов.