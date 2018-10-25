Мякуш: Принятые законы оправдывают надежды - дефицит бюджета сокращен вдвое

Рост доходов Челябинской области позволил сократить размер дефицита регионального бюджета на 55%.

Соответствующие поправки в бюджет утвердили сегодня, 25 октября, депутаты Законодательного собрания области.

По словам министра финансов Андрея Пшеницына, доходы областного бюджета выросли на 6,086 миллиарда рублей, в том числе в связи с уточнением прогноза собственных поступлений на 5,6 миллиарда рублей и увеличения объема безвозмездных поступлений из федерального бюджета на 440,1 миллиона рублей.

Председатель Законодательного собрания области Владимир Мякуш особо подчеркнул, что рост доходов бюджета произошел в основном за счет роста собственных поступлений от налоговых и неналоговых доходов. Так, казна дополнительно пополнилась на 2,686 миллиарда за счет поступления от налога на доходы физических лиц. Еще 1,654 миллиарда рублей плюсом принес налог на имущество организаций, 441,4 миллиона рублей - налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения и 124,89 миллиона рублей – акцизы. Рост поступлений от неналоговых доходов составил 744 миллиона рублей.

«Некоторые депутаты сомневались, когда принимали часть законы по налогам. Но рост доходов показывает, что законы были приняты своевременно и оправдывают наши надежды», - подчеркнул спикер.

Рост доходов позволил сократить плановый дефицит областного бюджета и, соответственно, коммерческие заимствования для его покрытия, на 5 миллиардов 651 миллион рублей или на 55%.

«Мы надеемся, что это не последнее сокращение дефицита бюджета в этом году», - отметил Владимир Мякуш. К концу финансового года дефицит планируется снизить до минимального уровня.

С учетом предлагаемых изменений уточненные параметры областного бюджета составили по доходам –161,74 миллиарда рублей, по расходам – 166,35 миллиарда рублей. Дефицит – 4,62 миллиарда рублей.

Депутаты практически единогласно проголосовали за принятие законопроекта сразу в трех чтениях. «Некоторые депутаты традиционно не голосовали по этому вопросу, - с сожалением констатировал спикер. - Хотя все поправки направлены на положительное изменение параметров бюджета».