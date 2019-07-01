Мякуш рассказал, как получил предложение от Алексея Текслера войти в его сенаторскую тройку

Секретарь Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания области Владимир Мякуш рассказал, как получил предложение от главы региона Алексея Текслера войти в его сенаторскую тройку и что пообещали взамен основному претенденту на пост губернатора.

«Вчера при посещении детского сада в Чурилово Алексей Леонидович (Текслер – прим. ред.) предложил мне, как лидеру Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия», войти в тройку, которая пойдет с ним на выборы губернатора», - поделился Владимир Мякуш.

Спикер отметил, не случайно в сенаторскую тройку Алексея Текслера помимо лидера единороссов вошел и лидер Челябинского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Валерий Гартунг. Обе партии приняли решение поддержать Алексея Текслера в нынешней кампании по выборам губернатора. Еще одно предложение поступило от главы региона уполномоченному по правам человека в области Маргарите Павловой.

«Мы втроем поблагодарили Алексея Леонидовича за доверие и пообещали приложить все усилия, чтобы те задачи, которые необходимо ему решить, как главе области, были реализованы», - рассказал лидер единороссов.

Владимир Мякуш также ответил на интересующий журналистов вопрос, готов ли он досрочно покинуть пост председателя Законодательного собрания области. «Нужно сначала выиграть выборы, а потом уже избранный губернатор будет рекомендовать кандидатуру сенатора в Совет Федерации, - рассказал спикер и добавил. - Мы будем решать задачи по мере их поступления».