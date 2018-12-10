На главной площади Чебаркуля установили новогоднюю елку, срубленную на соседней улице

Жители Чебаркуля (Челябинская область) возмущаются поступком чиновников местной администрации, которые срубили елку на соседней улице и установили ее на главной площади города.

Пост об этом появился в социальных сетях. Здесь же выложено видео, как срубают зеленую красавицу. Местные жители негодуют. Им непонятно, а для чего нужно было рубить дерево? Почему не установить искусственную ель?

«Как так?! Конечно, проще вырубить, чем купить искусственную современную ёлку. Ведь она никому не мешала, а только радовала глаз всем окружающим. Не понимаю, зачем вообще нужна эта ёлка на нашей площади, тем более, если нет денег в бюджете?!! Нарядите существующие ели на площади!!!! Для чего вырубать такую красоту?!!! Нет слов», - возмущается в социальной сети местная жительница Галина Щербакова.

В администрации Чебаркуля отметили, что елку срубили потому, что она мешала коммуникациям.

Добавим, в этом году на возведение Новогоднего городка и украшение площади из бюджета Чебаркуля выделено 800 тысяч рублей. Договор на строительство городка заключен с чебаркульским подрядчиком ИП Федотовским, его работы уже знакомы горожанам – этот предприниматель строил горки и фигуры в 2015 и предыдущих годах.

«В настоящий момент проводятся работы по установке иллюминации по всему периметру площади Ленина. Игрушки на пушистой красавице появятся после 20 декабря – до этого времени в городе проходит городской конкурс елочных украшений ручной работы. Параллельно ведутся работы по возведению горки для малышей, кроме нее на площади построят еще одну горку и 4 ледяные скульптуры: Деда Мороза, Снегурочку, Символ года и Трон», - рассказал старший инженер технического отдела Артур Акиров.

Окончательный срок приемки работ – 25 декабря.

Фото из соцсетей