На Пасху осужденным в челябинской колонии подарили икону чудотворца Спиридона Тримифунтского

Осужденные исправительных колоний Челябинской области отпраздновали самый важный праздник среди христиан – Пасху. Христианский праздник за колючей проволокой прошел по всем канонам русской православной церкви - с праздничными богослужениями и Крестными ходами.

К Пасхе в восьмой колонии Челябинска заключенные готовились заранее. В пекарне учреждения с особым трепетом, с душой мужчины пекли куличи. Пасхальное угощение получилось вкусным и красивым – настоящим украшением праздничного стола.

Яйца заключенные колонии не просто покрасили в разные цвета, но и расписали. Осужденный за хранение наркотиков Родион сейчас староста местной православной общины. Мужчина рассказывает, что все яйца заключенные расписывали сами, в творчестве их никто не ограничивал, поэтому и получились пасхальные яйца у всех разные.

«Для заключенных они стали настоящим подарком, теплым напоминанием о доме, свободе. Я оступился и несу за это наказание», - сказал Родион.

Настоятель храма в честь Всех святых священник Александр Погудин провел для заключенных божественную литургию. Обычно религиозные мероприятия проходит в молитвенной комнате при исправительном учреждении, но в праздник Пасху она не смогла вместить всех желающих. Праздничная пасхальная литургия прошла в столовой. После этого батюшка освятил яйца и куличи.

«Каждому человеку нужно откуда-то черпать нравственные нормы. Кроме того, все мы нуждаемся в цели и смысле жизни. Всё это мы находим в учении Церкви. Ведь заповеди — это не кем-то выдуманные правила, а нормы жизни, которые людям дал Творец мира. Человек — создание Божие, вот почему он нуждается в общении со своим Создателем. А уж если он долгое время живёт в изоляции, эта потребность увеличивается, духовная жажда возрастает. И наш долг — помочь человеку ее реализовать. Посещение заключенных в пасхальные дни — старинная русская традиция, об этом упоминается в повести Чехова «Степь», к примеру. Мы сегодня возрождаем традиции нашего Отечества, в том числе связанные с духовным окормлением заключенных. Пасха — самый радостный и великий праздник, и поделиться радостью этого праздника с людьми, которые находятся за решеткой, — наш христианский долг», - сказал батюшка Александр.

После божественной литургии священнослужитель преподнес в дар исправительному учреждению икону святителя Спиридона Тримифунтского. Этот святой прославился в народе многочисленными чудотворениями. Старец был богобоязненным человеком, за что был удостоин Христом дара предвидения, мог повелевать погодой, воскрешать покойных, врачевать болезни, направлять людей к добродетели. Икона святителя Спиридона Тримифунтского — это чудесный лик боголюбивого старца, безгранично любящего человечество. Чудотворная икона Спиридона Тримифунтского есть во многих храмах. Молящиеся уверяют, что святой даже после смерти продолжает помогать всем, кто приходит к нему с открытым сердцем.

«Здесь в колонии я пришел к вере в Бога. Здесь много времени, чтобы подумать о жизни, переосмыслить свои поступки. Есть время на покаяние и исправление», - добавил осужденный Родион.

ГУФСИН Челябинской области давно ведет совместную работу по взаимодействию с Русской Православной Церковью. В рамках заключенного соглашения за каждым исправительным учреждением региона закреплен священнослужитель. Заключенные посещают храмы, которые есть на территории многих исправительных колоний. Ходят на службы и исповеди. Хотят вернуться к нормальной жизни на воле и молятся за то, чтобы она больше никогда не довела их снова до зоны.