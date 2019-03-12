На «Уралкузе» прошел слет молодых специалистов

Завод «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел») посетили активисты Челябинского металлургического комбината. Основная цель визита – развитие потенциала рабочей молодежи и укрепление корпоративных связей между работниками предприятий Группы.

Слет проходил второй раз. Молодые работники побывали на экскурсии в музее «Уральская кузница», узнали об основных вехах становления и производственных мощностях завода в годы Великой Отечественной войны. Экскурсию провел заведующий музеем, председатель совета ветеранов «Уралкуз» Вадим Лильбок. Далее участников ждала спортивная программа: турнир среди мужских команд по мини-футболу, соревнования по метанию валенка среди женщин и совместный конкурс по перетягиванию каната. Вечером настольные игры, дискотека и разговоры у костра, сообщает пресс-служба компании.

«Совместные мероприятия формируют не только сплоченную команду, но и отлично мотивируют молодых сотрудников к достижению высоких результатов. На слете представители советов молодежи обсудили несколько совместных интересных проектов. В планах наладить связи с соседями – Белорецким металлургическим комбинатом и Каслинским заводом архитектурно-художественного литья, которые также входят в Группу «Мечел», – отметил управляющий директор «Уралкуз» Виктор Маценко.