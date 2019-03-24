Алексей Текслер завел официальный аккаунт в Instagram и назначил встречу с главой Челябинска

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер в понедельник, 25 марта, намерен встретиться с главой города Челябинска.

Об этом новый руководитель региона, назначенный на эту должность 20 марта 2019 года, сообщил в официальном аккаунте в социальной сети Instagram, который завел накануне, 23 марта.

«Это – мой единственный официальный аккаунт. Его буду вести как я, так и члены моей команды. Отличить посты можно будет по хэштэгам: #Текслер - лично я, #КомандаТекслера - мои помощники», - предупредил врио губернатора. За сутки с небольшим на его страницу подписалось почти 17 тысяч человек и число подписчиков постоянно растет.

Алексей Текслер предложил южноуральцам назвать места и объекты, на которые ему и его команде необходимо обратить внимание в первую очередь. «Интересуют проблемные объекты, недооцененные объекты, у которых есть потенциал развития, и «места силы», объекты гордости.

Южноуральцы не заставили себя ждать. Уже поступило более тысячи комментариев.

Алексея Текслера попросили обратить внимание на экологию, жилищные и иные долгострои, на плохие дороги, ужасный общественный транспорт, на грязь в городе, неразвитую инфраструктуру, обилие рекламных вывесок, мусорную проблему, дефицит мест в детсадах для малышей, отсутствие стимулирующих доплат у учителей, использование земель не по назначению, ситуацию с хоккейной командой «Трактор» и многое другое. Правда, немалую часть из озвученных проблем должны решать городские власти, а не губернатор. Но, видимо, без указаний далеко не все получается.

Алексей Текслер поблагодарил всех, кто высказал свое мнение по проблемам города. «Вы дали мне огромную пищу для размышлений, расстановки приоритетов и дальнейших действий», - отметил врио губернатора, заверив, что прочитал все комментарии. Читать Instagram придется научиться и всем чиновникам, чтобы узнавать о проблемах, которые находятся в зонах их ответственности, и оперативно реагировать.

Алексей Текслер написал, что в понедельник планирует встретиться с главой Челябинска Владимиром Елистратовым. Напомним, новый руководитель области собирался познакомиться с Челябинском. Мэрия подготовила маршрут, предложила объекты, навела порядок. Но в последний момент врио губернатора неожиданно для многих отправился в Коркинский район и в Полетаево, побывав на проблемных в плане экологии объектах.

В первые дни руководства областью Алексей Текслер уже встретился с председателем Законодательного собрания области Владимиром Мякушем, с начальником ГУ МВД РФ по Челябинской области Андреем Сергеевым, депутатом Госдумы Владимиром Бурматовым.

Алексею Текслеру для того, чтобы, как он и намеревался, в полной мере «напитаться» проблемами региона, соцсетей будет недостаточно. Необходимы еще и живые встречи с жителями. Врио губернатора уже пообещал встретиться с жителями Коркино и Розы (по коркинскому разрезу и свалке), с жителями Полетаево (по полигону). Кто следующий?