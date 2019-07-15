Наталья Котова: Люди устали от раскопок

Временно исполняющая обязанности главы Челябинска Наталья Котова раскритиковала работу своих подчиненных по контролю за ходом ремонта сетей водоснабжения и водоотведения. Она потребовала усилить контроль над восстановлением дорог.

Критика в адрес городских чиновников от Натальи Котовой прозвучала сегодня, 15 июля, на аппаратном совещании в администрации Челябинска после доклада начальника управления благоустройства. Владимир Жучков заявил, что основными «разрушителями» дорожного полотна являются коммунальные МУПы – «ЧКТС» и «ПОВВ». Они получили 2800 ордеров на выполнение подземных работ и просят продлить сроки восстановления дорог до первого октября.

«Они получили ордера и могут обратиться за их продлением. Мы не можем им отказать», - сказал Владимир Жучков.

«Жители города уже устали от ваших раскопок. Это же месяцами длится. Давайте я тоже всем буду сидеть и продлять время для выполнения моих поручений. Что, общего языка найти с ними не можете? Наведите порядок. Иначе какой толк от вашей работы? Сегодня мы имеем то, что имеем. Сотни ордеров выдается, но не организован контроль. Это не дело, когда одно и то же место несколько раз раскапывается или долго не закапывается. Такая проблема в городе есть. Я дала поручение разобраться с ситуацией и надеюсь, что подчиненные меня услышат», - сказала Наталья Котова.