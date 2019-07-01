Наталья Котова поручила создать рабочие группы для устранения болевых точек в жизни Челябинска

Исполняющая обязанности главы Челябинска Наталья Котова поручила профильным заместителям сформировать состав трех рабочих групп из числа экспертов, представителей общественности, готовых к конструктивному диалогу, и горожан, которые займутся улучшением ситуации в городе.

«В Челябинске есть проблемы в работе общественного транспорта, также мы опаздываем с заключением контрактов на дорожные работы, есть и вопросы по благоустройству - этого мы тоже не скрываем», - отметила Наталья Котова.

Градоначальница рассказала, что рабочие группы должны будут определить первоочередные задачи, которые нужно решить по каждому из вышеназванных направлений в ближайшее время. Продолжат работать группы и на долгосрочную перспективу.

«Благоустройство, развитие дорожного хозяйства, изменения в работе общественного транспорта - все эти задачи будут решаться глобально», - заверила Наталья Котова.

Она напомнила о разработанной, представленной главе Челябинской области Алексею Текслеру и принятой им концепции развития общественного транспорта.

«В настоящее время актуализируем все вопросы и, скорее всего, будем их дорабатывать», - отметила Наталья Котова.