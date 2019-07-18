Присылайте свои новости

Наталья Котова: Все хотят жить в красивом городе, но никто ничего не хочет делать
Общество
Сегодня, 12:29
Автор: 
Инна Шемаева

Временно исполняющая обязанности главы Челябинска устроила разнос подчиненным из-за незаконных уличных ларьков и запретила выдавать разрешения на установку новых.

Сегодня, 22 июля, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска после доклада главы Курчатовского района Сергея Антипова о том, как в районе идет снос незаконных павильонов, врио главы Наталья Котова устроила «головомойку» ему и другим подчиненным. Сергей Антипов отрапортовал, что снести 15 ларьков, которые находятся на площади перед бывшим кинотеатром «Победа»,  планируется в ближайшее время, но назвать точные сроки демонтажа не смог.

«Сроки для добровольного демонтажа истекли. Мы надеемся на понимание собственников. Необходимо финансирование для принудительного демонтажа и техника»,- попытался оправдаться глава района Сергей Антипов.

«А что вам говорит комитет по управлению имуществом и земельным отношениям? Вы работаете с ними? Плохо работаете вы. В микрорайоне Парковый демонстративно поставили новый незаконный киоск. В социальных сетях фото выставили и пишут, что власти нет в городе. Снос одного ларька обходится от трех до восьми тысяч рублей. Это деньги налогоплательщиков, между прочим. В администрациях будем наводить порядок, если не понимают, как надо работать. Если чиновники не понимают, что делать, то будем в структурах порядок наводить», - сказала Наталья Котова.

Наталья Котова приняла решение запретить выдачу разрешений на установку новых ларьков.

«Любой новый ларек будет незаконным», - добавила Наталья Котова.

Обратила временно исполняющая обязанности главы Челябинска и на овощные «развалы». В городе процветает торговля овощами и фруктами с машины.

«Точки все знают такой торговли. Главы! Я к вам обращаюсь. Наведите порядок, не ждите, когда я к вам приеду. Сергей Миронов (прим.ред.: начальник УМВД России по городу Челябинску), подключитесь к этому вопросу тоже. Все хотят жить в красивом городе, но никто не хочет в этом принимать участие. Никому нет дела», - сказала Наталья Котова.

В итоге было принято решение провести совещание с участием полиции, управления торговли и предпринимателей.

Автор: 
Инна Шемаева
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