Небо над дорогой в челябинский аэропорт будет беспроводным

Небо над дорогой в челябинский аэропорт частично станет беспроводным. Реализуя программу «Чистое небо», городские власти пообещали убрать провода воздушных линий на гостевом маршруте в землю.

Также в ходе подготовки Челябинска к проведению в 2020-м году саммитов ШОС и БРИКС от паутины висящих проводов очистят Бродокалмакский тракт. Об этом сообщила исполняющая обязанности городского управления хозяйства Ирина Степанова.

По словам временно исполняющего обязанности заместителя главы Челябинска по вопросам градостроительства Сергея Репринцева, реализация программы «Чистое небо» - очень сложная задача.

«В основном свои сети по воздуху раскидывают операторы связи. В настоящее время совместно с правительством Челябинской области мы прорабатываем различные варианты решения, в том числе обсуждаем возможность внедрения концессионера, чтобы сделать некие лотки, куда можно было бы спустить, вложить каналы линии связи», - рассказал Сергей Репринцев.

По его словам, все строительные работы, которые выполняются в Челябинске в настоящее время, производятся в рамках программы «Чистое небо».

«Все строительные мероприятия в части, например, укладки газопроводов, силовых линий - все в любом случае делается под землей. Новое строительство не ведется воздушным способом. Это надо понимать.

Ни один проект, который бы шел воздушным путем, у нас не проходит.

Поэтому нового ничего не появляется. Что касается существующего старого, разные предложения есть. Сейчас мы группируем висящие провода в один узел, чтобы не было по всей ширине разбросанных сетей», - отметил Сергей Репринцев.