Небоскребы на берегу Миасса: как изменится облик Челябинска в ближайшие десятилетия

Часть реки Миасс засыпят, а вдоль набережной от Торгового центра до цирка появится район небоскребов. Такое будущее ждет Челябинск в ближайшие 10-20 лет. Планы перспективной застройки исторического центра южноуральской столицы приоткрыл главный архитектор города Николай Ющенко.

Первый этап радикального преображения Челябинска пройдет до 2020 года, к саммитам ШОС и БРИКС. Кроме 150-метрового Конгресс-холла, в городе появится новая набережная с обеих сторон реки от моста по Свердловскому проспекту до здания бывшего завода оргстекла. На месте заброшенного Сада камней перед ДС «Юность» собственники КРК «Мегаполис» собираются построить спортивно-развлекательную зону с катком и скалодромом. А прямо на поверхности реки между Торговым центром и Троицким мостом появятся плавучие понтоны, на которых разместятся кафе и всевозможные магазинчики.

Но основные работы запланированы на последующие годы. Так, планируется сузить береговую линию реки Миасс со стороны левого берега – там, где концертный зал «Родина» и цирк. Засыпка русла даст двойной эффект: с одной стороны, появится течение, которое будет уносить весь попадающий в реку мусор.

«В семидесятые годы взяли и расширили реку, изменили ее естественное русло, – рассказал Николай Ющенко. – Но это не Волга. Практически сразу началось ее заболочивание. К 2020 году, конечно, возле Троицкого моста Миасс очистят от камыша, но это даст временный эффект. Пока не будет течения, такие острова будут возникать постоянно. Глубина реки должна быть не менее трех метров, иначе начинает расти подводная флора. А ширина – не более 80-ти. Сейчас она – 230 метров. То есть почти на две трети русло надо сужать. Такой проект уже есть и даже согласован в Москве».

С другой – благодаря засыпке реки появятся дополнительные площади для строительства. По проекту архитекторов из Нидерландов, на образовавшейся территории появится свой Манхеттен или Москва-сити. Первые заинтересованные лица уже есть. Это собственник ТК «Набережный». Фундамент комплекса рассчитан под 30-этажное здание. И именно с него, скорее всего, начнется строительство квартала небоскребов.

Существенные изменения ждут улицу Россиийскую, там, где сейчас ютятся остатки домов частного сектора. На этом участке появится сквер, новая школа, а основную часть займет рекреационная зона с большой аллеей.

Сроки и темпы глобальной реконструкции центра, зависят от инвестиционной активности. Строительство будет полностью вестись на средства частных предпринимателей и компаний. По мнению ряда экспертов, саммиты ШОС и БРИКС как раз и дадут такой толчок.