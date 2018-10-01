Новая точка доступа: богатства Президентской библиотеки стали южноуральцам еще ближе

В Челябинской области открылся 45-й центр удаленного доступа к ресурсам Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина. Возможность свободно пользоваться богатствами главного храма знаний страны получили жители Уйского и Ашинского муниципальных районов региона.

Доступ к библиотечным ресурсам получен благодаря соглашению о сотрудничестве между областным правительством и библиотекой, подписанному в декабре прошлого года губернатором региона Борисом Дубровским и генеральным директором Президентской библиотеки Александром Вершининым. Соглашение предусматривает открытие сотни центров на Южном Урале до 2025 года.

«Появление электронных читальных залов – знаковое событие в культурной жизни Челябинской области, подтверждающее новый этап в развитии библиотек. Теперь уникальные ресурсы Президентской библиотеки стали еще доступней для жителей Челябинской области», – подчеркнул Борис Дубровский.

Как отмечают в пресс-службе регионального правительства, Президентская библиотека - это крупнейший информационный, инновационный и культурный центр страны, общенациональное хранилище материалов по истории России. Ее фонд насчитывает более 600 тысяч единиц. Электронный фонд составляют материалы из крупнейших архивов, библиотек, музеев и частных коллекций.

Причем в открытом доступе размещена только четвертая часть библиотечного фонда. Полное же собрание документов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, в цифровом формате доступно только посетителям удаленного читального зала.