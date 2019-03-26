Обманутые дольщики Челябинской области вновь пикетируют резиденцию губернатора

Одиночный пикет состоялся в преддверии заседания правительства области, которое впервые провел временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Текслер.

ООО «Строиинвет», ООО «Стройдом», ООО «КапиталДом», ЖК «Радуга», ООО «Челябстройподрядчик», ООО «Регионпроект». За всеми этими компаниями стоит один застройщик – Александр Сребрянский.

Обманутые им дольщики из «ЖК «Яркая жизнь» и Стройинвест накануне выходили с одиночными пикетами к правительству области.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального минстроя, в жилом комплексе «Яркая жизнь» ведется строительство четырех домов с привлечение средств дольщиков. В списке обманутых – 281 семья, заключившая договор долевого участия.

Застройщики: ООО «Здания будущего» (дом №3), ООО СК «Дедал-Комид» (дом №6), ООО «СервисПроект» (дом №7), ООО «Архитект-Про» (дом №8). Два из четырех домов (№№ 7 и 8) находятся в очень высокой степени готовности. Полностью готова коробка здания, произведено остекление, смонтированы системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, произведена черновая отделка. Полностью возведена и частично остеклена коробка дома № 6. Строительство дома № 3 остановилось на уровне цокольного этажа.

Достройка дома № 8 ведется с участием инвестора - ПАО «Уралавтоприцеп». На объекте завершены работы по подключению к тепловым сетям. До конца марта подводящая к дому теплотрасса должна быть принята в эксплуатацию «Ростехнадзором». В соответствии с графиком дом должен быть сдан в апреле 2019 года. Квартиры получат более 50 семей.

Строительство остальных объектов приостановлено. Ведутся судебные разбирательства о вхождении трех застройщиков в процедуру банкротства. Это позволит назначить ответственное лицо – арбитражного управляющего, который определит активы предприятия. Правительство области продолжает поиск инвесторов для всех трех домов, отметили в минстрое.

ООО «Стройинвест» является застройщиком двух многоквартирных домов: жилого дома №25 по Коммунистическому проспекту в Копейске и дома по улице Работниц в Челябинске.

Строительство дома в Копейске условно разделено на три этапа. Первая секция построена и полностью остеклена. На завершение работ, включая техническое присоединение к коммунальным сетям потребуется около 20 млн рублей. В данный момент работы не ведутся.

Строительство второй и третьей секции остановилось на начальной стадии. Сроки их ввода в эксплуатацию также неоднократно переносились. Всего в доме заключено 90 договоров долевого участия. На данный момент инвесторы, которым предлагается этот объект, не готовы взяться за его достройку.

В жилом доме по улице Работниц в Калининском районе Челябинска квартиры ждут 35 человек. Объект уже долгое время находится в высокой степени готовности: завершен монтаж коробки здания, выполнены отделка фасада, кровля, цементно-песчяная стяжка пола, остекление, ограждения балконов, внутридомовая система водоотведения, заасфальтирована дворовая территория. В конце прошлого года установлен лифт.

Также смонтированы стояки внутридомовых систем отопления и водоснабжения. Подвальная разводка выполнена частично. При этом радиаторы в квартирах, и обвязка радиаторов отсутствуют. В январе 2019 года смонтирован индивидуальный тепловой пункт.

Электроснабжение дома осуществляется по временной схеме. Установлено оборудование электрощитовой для подключения по постоянной схеме. Частично выполнен монтаж внутриквартирной электропроводки. Срок ввода в эксплуатацию согласно проектной декларации, размещенной на официальном сайте застройщика, перенесен на II квартал 2019 года.