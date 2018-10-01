Объявлен конкурс на должность председателя Челябинского областного суда. Документы принимаются до 29 октября.

Сегодня, первого октября, высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявила об открытии вакантных должностей председателей судов в различных регионах России, в том числе и Челябинской области.

«Заявления и документы принимаются от претендентов на указанные вакантные должности с понедельника по четверг с 10.00 до 18.00, в пятницу – с 10.00 до 16.45 по адресу: Москва, ул. Баррикадная, 8, строение 4, кабинеты № 106, 121. Последний день приема документов – 29 октября 2018 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются», - говорится в официальном сообщении ВККС.

До 24 сентября должность председателя Челябинского областного суда занимал Сергей Минин. После того как президент России Владимир Путин подписал указ о его назначении председателем Седьмого кассационного суда, должность стала вакантной.

Сергей Минин указом президента России от 23 июня 2014 года был назначен на должность председателя Челябинского областного суда сроком на шесть лет.