Объявлен конкурс по отбору кандидатов на пост главы Копейска

Сегодня, 17 апреля, объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы Копейского городского округа (Челябинская область).

Соответствующее решение приняли на внеочередном заседании Собрания депутатов КГО.

Депутаты утвердили положение о проведении конкурса и муниципальную половину конкурсной комиссии. В ее состав вошли Владимир Емельянов, Евгений Гиске, Наталья Кузнецова и Александр Чернецов. Еще четверых членов комиссии назначит губернатор.

Положение о конкурсе будет опубликовано в газете «Копейский рабочий» 19 апреля и после этого начнется прием документов от желающих побороться за пост главы.

Как пояснил председатель Собрания депутатов, заявления будут приниматься до 28 апреля. До 21 мая будет осуществляться проверка предоставленных документов от кандидатов.

Предварительное заседание конкурсной комиссии пока намечено на 24 мая. На нем будет принято решение о допуске всех заявившихся к участию в конкурсе.

На пятое июня назначено заседание конкурсной комиссии, которая выслушает программы всех участников конкурса и проэкзаменует их готовность к руководству городом (знание основных законов). По результатам собеседование будут выбраны не менее двух кандидатов, которых представят на рассмотрение депутатов.

На 14 июня запланировано проведение внеочередной сессии, на которой выберут нового главу Копейска из предложенных комиссией кандидатов.

Как уже сообщало агентство, Владимир Можин досрочно ушел в отставку 27 марта 2019 года, проработав в должности всего два года.

Временно исполняющим обязанности главы Копейска назначен 38-летний вице-мэр по жилищно-коммунальному хозяйству Андрей Фалейчик. Он стал вице-мэром 5 февраля 2019 года. До этого работал заместителем министра строительства и инфраструктуры области.

Накануне, 16 апреля, в Копейске побывал с рабочим визитом врио губернатора Алексей Текслер. Глава региона заявил, что готов поддержать Андрея Фалейчика на предстоящих выборах главы Копейска.