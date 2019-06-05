Ольховский – Елистратову: Где обещанные низкопольные автобусы?

Общественнику с ограниченными возможностями Николаю Ольховскому пришлось под проливным дождем долго дожидаться рейсового низкопольного автобуса. И он в очередной раз задает вопрос властям Челябинска: «Почему город не покупает новый транспорт, не участвует в федеральных программах по его приобретению и не ремонтирует имеющийся подвижной состав?».

Инвалид-общественник из Челябинска опубликовал на своей странице в социальной сети видеообращение к главе Челябинска Владимиру Елистратову и городской Думе. Поводом стало то, что из-за отсутствия в городе нормального общественного транспорта он не смог уехать домой. Забраться на коляске в маршрутку для него просто нереально, а низкопольного автобуса ему пришлось ждать под проливным дождем.

Как рассказал Николай Ольховский, последний низкопольный автобус №64 выходит с вокзала по графику в 20:26. Мимо остановки «улица Плеханова он проходит в 20:34. Он приехал на остановку между 20:10 и 20:20. Автобуса не дождался. В 20:42 мужчина позвонил диспетчеру. Диспетчер связалась с водителем, и оказалось, что он уже проезжает ЖК Александровский. То есть с вокзала автобус отправился в 20:00, и остановку «улица Плеханова» он проехал примерно на 26 минут раньше графика.

«Все, что мне осталось, только считать проезжающие мимо маршрутки и старые троллейбусы. А на улице дождь. И до дома - полгорода. Почему простая поездка по городу оборачивается чередой унижений, ведущих порой к безвыходным ситуациям? Я - на минуточку - не по барам катался, а участвовал в репетиции замечательного мероприятия для детей-инвалидов и школьников», - рассказал Николай Ольховский.

Инвалиду-колясочнику пришлось связаться с диспетчером, которая связалась с одним их водителей автобуса, который уже возвращался на базу. Он и подобрал инвалида и довез до дома.

«Многие выходы 64 маршрута отданы частному перевозчику, а он вообще на них не выходит. Зато ходит нелегальная 64 маршрутка, и никто ничего с этим сделать не может! На оставшиеся выходы не хватает нормальных низкопольных автобусов - они с поломками гниют в автопарке. Елистратов мог бы отремонтировать их, но ему и его замам - плевать. И держится всё это исключительно на человечности таких сотрудников автобусного парка, как этот диспетчер. Я готов выходить на митинги и пикеты. Город отказался покупать по федеральной программе субсидирования новые автобусы, не покупает и по областной, хоть и обещал. - сказал Николай Ольховский.

Действительно, в мае федеральный Минтранс предложил Челябинску, как и другим городам России поучаствовать в транспортной части федеральной программы «Доступная среда» и объявил о сборе заявок на приобретение в лизинг современных автобусов.

Согласно условиям, транспортные предприятия могли бы получить в лизинг новые современные низкопольные автобусы на льготных условиях. И тем самым повысить долю парка автобусов, оборудованных для нужд инвалидов. Челябинск, в котором так остро стоит транспортная проблема, участвовать в программе не стал.

«По плану на 2019 год от Челябинской области есть заявка от Магнитогорска. Но не на закупку автобусов, а на закупку 24 комплектов оборудования для них (это табло с текстом Брайвеля, микрофоны). Всем городам предложили поучаствовать и подавать заявки на 2020 год. Активность проявил только Миасс. Челябинск заявку не подавал. Городские власти хотят закупить 65 низкопольных автобусов по областной программе «Энергосбережение». Они будут работать на метане и газомоторном топливе», - сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Напомним, власти Челябинска еще 10 апреля отрапортовали главе региона Алексею Текслеру, что принято решение о покупке новых, современных 65 автобусов. Именно тогда руководитель региона сказал о крайне низком уровне общественного транспорта в городе-миллионнике с достаточно мобильной агломерацией.

«Есть автобусные маршруты, но 90 процентов рынка занято маршрутными такси со всеми вытекающими проблемами. Это и нелегальный извоз, и старая техника, и вопросы безопасности. Что касается городских автобусов, их крайне мало, и они тоже достаточно старые, причем не закрывают весь объем маршрутов. То есть муниципальной техники, я имею в виду автобусы, для закрытия уже имеющихся маршрутов нужно в два раза больше - для того чтобы соблюдать график. Этого нет», - сказал тогда Алексей Текслер.

Прошло уже два месяца. По Челябинску по-прежнему продолжают колесить старые ржавые пазики.

В администрации Челябинска пообещали дать информацию о том, когда город закупит обещанные низкопольные автобусы, доступные для людей с ограниченными возможностями, а также позднее ответить на вопрос, почему город не стал подавать заявку на участие в федеральной программе. Начальник управления транспорта Челябинска не отвечает на телефонные звонки.

«Я считаю, что в Челябинске весь транспорт в ближайшем будущем должен быть низкольным. Но по не понятным мне причинам администрация Челябинска в этом направлении никак не движется. Из-за ее бездействия будет только нарастать недовольство горожан», - считает общественник Николай Ольховский.

Кстати, именно общественник Николай Ольховский призвал главу региона обратить внимание на состояние общественного транспорта города. Челябинцы возмущены тем, что практически все маршрутные такси выходят на линию грязными как внутри, так и снаружи. Много вопросов вызывает их техническое состояние, не говоря уж о квалификации и поведении водителей. Федеральная поддержка в любом случае не была бы лишней. Почему челябинские власти не воспользовались той возможностью, которую им предлагал федеральный центр? Вопрос, пожалуй, скорее риторический.