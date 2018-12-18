От южноуральского сироты коммунальщики требуют 90 тысяч рублей за выдуманные услуги

Южноуральская теплоснабжающая компания «Челябоблкоммунэнерго» требует с 18-летнего сироты Михаила Самкова из поселка Октябрьский (Челябинская область) 90 тысяч рублей за поставленную с 2015 года тепловую энергию. Коммунальная услуга, как таковая, не осуществлялась с 2004 года. Квартиру отключили от центрального отопления много лет назад. Коммунальщики, зная об этом, все равно подали в суд на сироту.

Много лет назад случилось так, что мама Миши Самкова умерла. Двухкомнатная квартира матери досталась в наследство четырехлетнему мальчику. От пацана отказалась родня, растащив из дома все домашние вещи по своим квартирам. Ребенка взяла под опеку приемная семья Сычевых из поселка Октябрьский Челябинской области.

«Квартплата в те времена была очень высокая, а Мише насчитали пенсию по потере кормильца всего 800 рублей, - вспоминает приемная мама Ольга Ивановна. – Только за отопление пришлось платить каждый месяц около двух тысяч рублей, да еще старые долги по квартире вылезли. Мише и нам такую финансовую нагрузку было не потянуть».

Чтобы не потерять квартиру мальчишки, в одночасье оставшегося без попечения родителей, но при этом не платить за коммунальные услуги, решили супруги Сычевы ее «законсервировать». Глава района пообещал помочь с отключением отопления. Долгими были хлопоты, но квартиру отключили от центрального отопления в 2008 году. Коммунальщики посчитали это возможным, так как квартира была концевая, на третьем этаже трехэтажного дома. Отопление закольцевали и тепло перестало поступать в это жилье.

Как и полагается в таких случаях, составили акт об отключении квартиры от центрального отопления. Потом каждый год составляли акты проверок сохранности жилья. Так положено. Последний акт такой проверки был составлен в середине февраля этого года. Михаилу Самкову на тот момент исполнилось 18 лет, и он вступил в права наследства на двухкомнатную квартиру.

В последнем акте проверки жилья инспекторы написали, что в квартире более 10 лет никто не проживает. Центральное отопление отсутствует, жилье запущено. На момент проверки квартира по улице Весенняя в поселке Октябрьском очень сильно нуждалась в капитальном ремонте. Об этом написали в акте сотрудники управления социальной защиты населения Октябрьского района.

Однако жизнь иногда вносит свои коррективы. Неприятным сюрпризом для приемных родителей Михаила, супругов Сычевых, стало исковое заявление в суд о взыскании с собственника квартиры Михаила Самкова задолженности в размере 89.288,29 рублей за поставляемую в период с 2015 года по 2018 год тепловую энергию. Почему за последние три года? Да потому, что по остальным годам истек срок давности.

«Никаких договоров с этой организацией мы не заключали с того момента, как забрали Мишу в нашу семью, - вспоминает Ольга Сычева. - Такой договор был заключен лишь с бабушкой Миши, которая умерла в 2002 году. Квартирные радиаторы от отопления были отрезаны десять лет назад. По факту тепло не подавалось все эти годы. За какие услуги хотят взять с сироты деньги, мы не понимаем».

По словам приемных родителей, коммунальщики все же добились платы за содержание внутридомовых коммуникаций. Не удалось новым родителям Миши добиться освобождения от данного вида платежа. В те годы развел руками, не сумев решить вопрос, и глава администрации района. Когда приемные родители пожаловались губернатору региона на бездействия главы района Михаила Молчана, чиновник в отместку попытался мстить жалобщикам.

«Мы же на тот момент работали в районном военкомате, и руки главы района оказались коротки. Мы продолжали еще некоторое время работать, но потом в военкомате сократили штат. Мы остались безработными, - продолжает Ольга Ивановна. - Я еще смогла устроиться учителем, а вот у моего мужа работы нет совсем. Очень тяжело выживать в таких условиях. У нас нет таких денег, которые требуют от Миши тепловики».

После подачи тепловиками иска в суд состоялось первое предварительное заседание. Опекуны Михаила принесли на заседание все документы - справку о том, что парень не проживал в унаследованной квартире, акты отключения «двушки» от центрального отопления.

Однако судебное заседание плавно перетекло в другое русло. Приемным родителям осиротевшего Михаила был также предъявлен иск, по которому они должны солидарно погасить долг за «тепло».

«Мне до сих пор непонятно, за какое тепло требуют с меня деньги, - удивляется 18-летний Михаил Самков. - В этой квартире я не жил, а жил вместе со своими опекунами по совсем другому адресу. Хотя коммунальщики пытаются доказать, что мы все это время проживали вместе в моей квартире. Бред какой-то».

Сейчас Михаил вместе с опекунами оказался в качестве ответчика перед тепловой организацией «Челябоблкоммунэнерго» за транспортировку горячей воды по магистрали и внутридомовое тепло. За что с сироты хотят взыскать такую большую сумму, пока не понятно.

«Коммунальщики пытаются получить незаконную прибыль, - говорит Ольга Сычева. - А возможно, и лишить нашего Михаила права на жилье за долги. Я внимательно изучила закон о теплоснабжении, но не увидела признаков нарушения нами этого документа. Мы не знаем, что нам делать. Будем добиваться приема у губернатора Бориса Дубровского и расскажем ему о нашей беде. Зачем же так обижать парня, которому и так в жизни было нелегко. Это просто сговор какой-то».

Почему суд встает на сторону коммунальщиков, если ответчики уже предоставили в инстанцию все необходимые документы и фотографии? Если решить проблему не поможет глава региона, тогда приемные родители будут искать справедливости в других инстанциях. Пообещали не бросать в беде Михаила.

Ольга Ивановна Сычева уже готовит заявление в аппарат уполномоченного по правам человека и детскому омбудсмену, ведь разбираться в этой ситуации необходимо. Женщина уверяет, что таких детей много не только в районе, но и в Челябинской области. Помогать сиротам никто не хочет.