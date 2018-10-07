Пенсионеры Челябинской области получат по 700 рублей
Размер традиционной единовременной выплаты ко Дню пожилого человека в Челябинской области повышен на 40%. Это стало возможным, благодаря росту экономических показателей, рассказал губернатор Борис Дубровский на встрече с ветеранским активом региона.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, развитие экономики позволило устранить дефицит бюджета и сделать его профицитным. Поскольку основные экономические показатели региона выросли, губернатор принял решение увеличить размер традиционной единовременной денежной выплаты для пенсионеров.
«Чтобы люди почувствовали, что жить становится хотя бы немного лучше, комфортнее, с учетом объемов поступлений в областной бюджет все пенсионеры, достигшие 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин на 1 октября текущего года, получат единовременные денежные выплаты», – подчеркнул Борис Дубровский. Размер единовременной денежной выплаты увеличен с 500 рублей до 700 рублей. Выплаты начнутся с первого ноября. Повышенные ЕДВ получат порядка 1 миллиона пенсионеров Челябинской области.