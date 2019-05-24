«Победа» начнет доставлять авиапассажиров из Челябинска в Сочи два раза в неделю

С понедельника, 27-го мая, авиакомпания «Победа» начинает полеты из Челябинска в Сочи дважды в неделю. Ранее на сочинское направление - также дважды в неделю - вышли воздушные суда «Уральских авиалиний».

С июня в курортную столицу России открывают рейсы авиакомпании «Nordwind Airlines», «Red Wings» и «Нордавиа». Эти же авиакомпании будут совершать регулярные (один-два раза в неделю) полеты в Симферополь. Вместе с ними соединит Крым и Челябинск авиаперевозчик «Икар».

В конце июня казанская «ЮВТ Аэро» раз в неделю начнет летать в Геленджик и Батуми.

Расписание рейсов уже доступно на сайте аэропорта «Челябинск». Цены на билеты необходимо уточнять у представителей авиаперевозчиков или на их официальных сайтах, отмечает пресс-служба аэропорта.