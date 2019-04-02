Почта России выпустила «яблочные» марки

Российские сорта яблок появились на почтовых марках.

На почтовых марках изображены сорта яблок Богатырь, Белый налив, Антоновка обыкновенная, Орлик. Почтовые марки размером 36,5×29 мм, номиналом 45 рублей, изданные тиражом по 70 тысяч экземпляров каждая, поступят в продажу в отделения Почты России. Художник-дизайнер Александр Поварихин.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» главный специалист по корпоративным коммуникациям группы по корпоративным коммуникациям УФПС Челябинской области Светлана Замятина, «яблочные» марки уже поступили в почтовые отделения Челябинска, Магнитогорска, Златоуста и Верхнего Уфалея.

Яблоня — одна из самых древних плодовых культур, в Россию она попала в X–XI веках из Византии. Уже в XII веке по приказу Юрия Долгорукого в окрестностях Москвы были заложены первые сады.

Благодаря своим ценнейшим биологическим свойствам, привлекательному внешнему виду, аромату и вкусу плодов, их долгому сроку хранения и транспортабельности она приобрела невиданную популярность и широкое распространение по всему миру.

Благодаря наличию сортов с летним, осенним и зимним сроками созревания плоды яблони можно употреблять в пищу в течение всего года, а продукты переработки яблок (джемы, повидло, пюре, соки, уксус, компот и т.д.) всегда пользовались высоким спросом потребителей.

В апреле Почта России приготовила много сюрпризов для филателистов. Четвертого апреля в почтовое обращение выйдет марка, посвящённая 300-летию со дня основания Петром I первого российского курорта Марциальные Воды. Это действующий бальнеологический и грязевой курорт, который был основан и получил данный статус указом Петра I в 1719 году. Посёлок расположен в 50 километров от Петрозаводска, в месте выхода железистых, азотных, гидрокарбонатно-сульфатных, слабокислых минеральных источников.

На следующий день в почтовое обращение выйдет марка, посвящённая российскому национальному домену.RU. На почтовой марке изображён национальный домен верхнего уровня для России на фоне HTML-кодов.

11 апреля в почтовое обращение выйдет конверт с оригинальной маркой, посвящённый 275-летию со дня рождения писателя Дениса Ивановича Фонвизина. Первым абсолютно самостоятельным произведением писателя стала пьеса «Бригадир» (1769). В 1781 году Фонвизин создал самое значительное своё произведение ― комедию «Недоросль». Сатира автора остаётся на удивление острой и злободневной на протяжении почти трёх веков. На конверте с оригинальной маркой представлены портрет Фонвизина; на основной иллюстрации — обложки книг с его произведениями и изображение, отсылающее к екатерининской эпохе.

Также 11 апреля в рамках серии «История Вооружённых Сил России» в почтовое обращение выйдет карточка с оригинальной маркой, посвящённая Итальянскому и Швейцарскому походам полководца Суворова. На оригинальной марке будут представлены образы воинов России разных эпох; на основном изображении — фрагмент картины Попова «Переход суворовских войск через Альпы».

16 апреля филателисты порадуются маркам, посвящённым XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года в Красноярске. Всего в рамках Зимней универсиады 2019 было разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Российская команда заняла первое место в общемедальном зачёте универсиады, в общей сложности завоевав 112 медалей: 41 золотую, 39 серебряных, 32 бронзовые. На почтовом блоке изображён талисман Зимней универсиады 2019 — U-Лайка на фоне фирменного стиля Студенческих игр, а также логотип Универсиады-2019.

Также в рамках серии «Путь к Победе»» в обращение выйдет почтовая марка, посвящённая Крымской операции. На ней будет изображён барельеф с группой советских солдат.