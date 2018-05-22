Под Миассом вновь открылся парк развлечений для всей семьи

Под Миассом (Челябинская область) вновь открылся парк развлечений для всей семьи. Он успешно работает уже три года, и успел завоевать сердца детей и взрослых.

Южноуральский горный курорт «Солнечная долина» объявил об открытии парка развлечений для всей семьи, который снова распахнул свои двери. Парк успешно работает уже три года, и успел завоевать сердца детей и взрослых. Здесь есть развлечения на любой вкус и возраст.

Веревочный экстрим-парк насчитывает 5 трасс различного уровня сложности. Дети от 5 лет могу начать осваивать «желтую» трассу. Самая длинная – черная трасса. Здесь множество перепадов, подъемов и захватывающих дух протяженных пролетов до 120 метров. Перепад высот в парке от 1 до 14 метров. Об этом сообщает пресс-служба «Солнечной долины».

Кроме экстремального парка, в парке развлечений «Солнечной долины» действует прокат для активного отдыха. Берите велосипеды для велопрогулок по окрестностям или ролики. Если вы неуверенно себя чувствуете в качестве роллера, вам поможет инструктор.

Неподалеку от парка вас ждут хаски.

Не так давно в хаски-центре было прибавление, здесь вы сможете поиграть с малышами и сделать милые фотографии. Также, в продолжение темы общения с животными, загляните в конный центр. Здесь можно взять уроки по конкуру или просто отправиться на прогулку верхом по окрестностям.

Рядом с хаски-центром вы найдете мини-зоопарк, где обитает медведица Маша, опекуном которой курорт стал осенью 2017 года. По соседству с медведицей живут рысь и волки.

Какой же летний парк развлечений без водоема?

В этом году вы по достоинству оцените пляж на берегу «Солнечного озера», где вы можете арендовать мангальную зону, поиграть в пляжный волейбол, прокатиться на весельной лодке, а с 15 июня 2018 начнет работать вейкборд на лебедке.