«Полицейское» новоселье

В Челябинске открыли новый отдел полиции. Под пристальным вниманием стражей порядка будут 120 тысяч жителей Калининского района Челябинска.

Сегодня, первого октября, в Калининском районе Челябинска состоялась торжественная церемония открытия нового отдела полиции «Северо-Западный», расположенного на улице Братьев Кашириных, дом № 102 «а».

Территория обслуживания нового отдела внутренних дел ограничена с северной стороны – проспектом Победы, с восточной – улицей Молодогвардейцев, с южной – улицами Университетская Набережная и Академика Макеева, с западной стороны – проспектами Новоградский и Героя России Родионова. Здесь расположены более 200 многоэтажных жилых домов, три садовых товарищества, два гаражно-строительных кооператива, Челябинский государственный университет, восемь муниципальных общеобразовательных и 35 дошкольных учреждений, а также ледовая арена «Трактор». На обозначенной территории проживают порядка 120 тысяч челябинцев.

«В условиях постоянного развития инфраструктуры Челябинска, роста населения и районных образований особенно приятно открывать новый отдел полиции, который будет способствовать укреплению правопорядка, обеспечению большей безопасности граждан, их защищенности от преступных посягательств. «Создание структурной единицы в составе гарнизона челябинского УМВД позволит жителям района иметь шаговую доступность к вопросам жизнеобеспечения, с которыми связана деятельность полиции» – подчеркнул на открытии начальник ГУ МВД России по Челябинской области Андрей Сергеев.

Для полицейских созданы все необходимые условия для работы. Кабинеты имеют современный ремонт, оборудованы компьютерной техникой, подключенной к информационным базам МВД России, периметр, коридоры и помещения снабжены камерами видеонаблюдения.

Как сообщили в региональном полицейском главке, уже сегодня приступили к исполнению своих служебных обязанностей службы участковых уполномоченных полиции и уголовного розыска.