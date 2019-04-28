Полиция Челябинска обеспечила безопасность горожан в пасхальную ночь
Челябинские полицейские обеспечили охрану общественного правопорядка при проведении пасхальных мероприятий.
В Челябинске завершились религиозные мероприятия, посвященные празднованию Пасхи Христовой. В ночь с 27 на 28 апреля 2019 года торжества проходили во всех церквях, храмах и монастырях на территории города, которые посетили более девяти тысяч человек.
"Для обеспечения охраны общественного порядка и осуществления безопасности граждан было задействовано свыше 230 сотрудников органов внутренних дел, управления Росгвардии, представителей казачества, добровольных народных дружин и частных охранных предприятий", - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Алина Пирогова.
В период проведения религиозных мероприятий нарушений общественного правопорядка не допущено.