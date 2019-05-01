Полиция Челябинска обеспечивает охрану порядка в праздники

Челябинские полицейские заступили на охрану общественного порядка при проведении массовых мероприятий, приуроченных к празднованию Дня весны и труда. Горожан предупреждают об ответственности за нарушения

В целях обеспечения безопасности челябинцев все праздничные площадки обследованы с применением технических средств и служебных собак. На всех мероприятиях дежурят сотрудники полиции, а также представители частных охранных организаций и добровольных народных дружин. Кроме того, для обеспечения безопасности дорожного движения сотрудниками ГИБДД организованы распорядительно-регулировочные действия.

Участникам публичных мероприятий запрещается иметь при себе боеприпасы, колющие и режущие предметы, ядовитые, отравляющие и едко пахнущие вещества, горючие материалы и вещества, самодельные задымляющие предметы

Сотрудники полиции Челябинска напоминают, что все митинги, демонстрации и шествия необходимо проводить мирно. За организацию либо проведение публичных мероприятий с нарушением требований предусмотрена административная ответственность:

- для физических лиц от 10 до 300 тысяч рублей

- для должностных лиц от 20 до 600 тысяч рублей

- для юридических лиц от 200 до 1 000 000 рублей.

«Организатор публичного мероприятия не вправе проводить его, если уведомление о проведении публичного мероприятия не было подано в срок, либо если с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления не было согласовано изменение по их мотивированному предложению места и времени проведения публичного мероприятия», - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

Кроме того, предусмотрена административная ответственность граждан, должностных лиц и юридических лиц за вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния.

Данное правонарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 до 50 тысяч рублей, или обязательные работы на срок от 20 до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток; на должностных лиц - от 50 до 100 тысяч рублей; на юридических лиц - от 250 до 500 тысяч рублей.