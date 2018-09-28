Полномочия старост в Челябинской области урегулируют законом

В Челябинской области узаконили деятельность и статус старост в сельских населенных пунктах.

Напомним, что 18 апреля 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, которым закрепляется институт сельских старост, а также определяется порядок их назначения и полномочия. Депутаты Законодательного собрания области рассмотрели законопроект, регулирующий деятельность старост на территории региона.

Старосты взаимодействуют с органами местного самоуправления, но не подменяют глав администраций. «Например, есть Кременкульское сельское поселение, а вокруг около десятка сельских населенных пунктов. И в них появятся старосты, которые будут поддерживает связь населения с органами местного самоуправления», - пояснил вице-спикер, председатель комитета по законодательству Анатолий Брагин. По его словам, староста будет работать по решению практически всего спектра вопросов местного значения, выполнять ряд функций по обеспечению безопасности жителей. Старосты также должны будут информировать органы местного самоуправления о возникновении или угрозе возникновения на территории сельского населенного пункта чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

«Закон предусматривает, что кандидатуры старост рассматриваются на сходах граждан и по их предложению представительный орган местного самоуправления назначает старосту», - пояснил Анатолий Брагин. Старосты избираются на определенный срок, который устанавливается каждым муниципальным образованием.

Старосте сельского населенного пункта выдается удостоверение, подтверждающее его личность и полномочия.

«Старосты выполняют свои обязанности на общественных началах. Но закон дает права органам местного самоуправления финансово стимулировать деятельность старост, а также компенсировать расходы, связанные с осуществлением его деятельности: возмещать транспортные, телефонные или иные расходы», - уточнил Анатолий Брагин.