Поручение губернатора сорвано. Дольщики вышли в пикет

В понедельник, 15 октября, порядка 40 обманутых дольщиков ЖК «Яркая Жизнь» (микрорайон №51А на Краснопольской площадке в Курчатовском районе Челябинска) провели массовый пикет возле дома №3 по улице Энгельса, в котором располагается офис АО «Уральская теплосетевая компания» (дочернее предприятие «Фортум»).

«Мы заплатили за жилье и стали БОМЖАМИ», «Мы молчать не будем, мы будем добиваться правды и достроя жилья», «Очень жить хотим в своих квартирах. Фортум, подключение тепла не саботируй», - с такими плакатами вышли дольщики на пикет.

По мнению дольщиков, непонятные проволочки со стороны теплосетевой компании приводят к срыву поручения губернатора Бориса Дубровского по срокам ввода в эксплуатацию дома №8 (53 договора долевого участия).

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» один из обманутых дольщиков Артем Гайнитдинов, изначально обещали сдать дом в конце 2016 года. Но уже в августе начались проблемы. В ноябре 2017 года арестовали директора ООО «Майлстоун Девелопмент» Григория Чурбакова, а его партнер Антон Дудин сбежал в США. К решению проблем подключился губернатор Борис Дубровский. Ему пообещали, что дом №8 будет сдан осенью 2018 года. На тот момент велись переговоры по подключению к сетям. Но застройщик своего слова не сдержал.

Как рассказал Артем Гайнитдинов, достроить новый дом в «формате благотворительности» пообещал новый застройщик – ПАО «Уралавтоприцеп». Он готов внести свои средства, чтобы как можно скорее решить все вопросы по подключению к сетям и сдать дом в эксплуатацию. Но АО «УТСК» (дочернее предприятие «Фортум») по неведомым дольщикам причинам саботирует утверждение проектной документации и сроков подключения.

Сегодня на пикете к дольщикам вышли представители «Фортума». Обманутые дольщики рассказали и про свои ипотеки, которые приходится платить за неполученное жилье, и про детей, которым негде жить, и про двух человек, которые так и не дождались новоселья, умерев до сдачи дома.

У "Фортума" свои аргументы. В компании уверены, что ничего не нарушают и действуют строго в оговоренные сроки. По договору срок подключения дома к системе централизованного теплоснабжения – третий квартал 2019 года. Как ранее пояснял главный инженер «Челябинские тепловые сети» АО «УТСК» Виктор Крылов, именно застройщик сорвал все сроки оплаты этапов по договору о подключении. До сих пор не согласован проект внутридомовых коммуникаций.

Новый застройщик готов внести необходимые деньги в любой момент. Но сможет ли это решить проблему и готова ли будет ресурсоснабжающая организация ускориться, на сегодня не понятно. У дольщиков теплится маленькая надежда, что, может быть, дом удастся сдать хотя бы в конце 2018 года. Но пока она очень призрачна.

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства строительства и инфраструктуры области, дом № 8 находится в высокой степени готовности. «Сейчас проект техприсоединения находится в негосударственной экспертизе. В настоящее время, с учетом исполнения компанией «УТСК» договора техприсоединения, срок ввода в эксплуатацию жилого дома № 8 изменен на декабрь 2018 года», - пояснили в ведомстве. С 11 октября в отношении ООО «Архитект-Про», которое изначально занималось строительством дома, введена процедура наблюдения. Временным управляющим назначен Владимир Колодкин.