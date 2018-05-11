Поручения к саммитам: сделать город удобным и привлекательным для жителей и гостей

Губернатор Борис Дубровский поручил своим подчиненным заняться созданием единого архитектурного облика города, отремонтировав фасады на гостевых маршрутах и приведя в порядок придомовые территории.

«В течение месяца разработать и утвердить дорожную карту по ремонту фасадов на гостевых маршрутах с применением разработанного дизайн-кода города, а также обустройству придомовых территорий», - поручил глава региона своему заместителю Сергею Шалю и региональному оператору капитального ремонта.

Кроме того, им поручено утвердить смету с дополнительными затратами из областного бюджета. «Мы готовы софинансировать, но при условии, что получим по-настоящему красивые дома, выполненные с учетом передовых технологий и лучших практик», - подчеркнул губернатор.

Глава города Евгений Тефтелев получил задание составить полный перечень недостроев на гостевых маршрутах, а также объектов, используемых не по назначению. По каждому из них предстоит разработать индивидуальное решение: реконструкция, достраивание, снос.

Градоначальнику также поручено в течение месяца представить детальные предложения со сметами по реконструкции и модернизации скверов и парков и проработать вопрос радикального озеленения города на трехлетний период.

Кроме того, необходимо будет привести к современному стандарту дизайна и урбанистики места нестационарной торговли, полностью очистить центр города от рекламы, а также самодельных и некондиционных вывесок на фасадах и решить проблему паутины нависших над городом проводов. В последнем мэрии предстоит помочь министерству информационных технологий и связи.

Борис Дубровский подчеркнул, что вся городская инфраструктура, подготовленная к саммитам, должна быть полностью адаптирована для людей с ограниченными возможностями.

«Наша цель – создать комфортную современную городскую среду с развитой инфраструктурой. Привести в порядок то, что уже есть, и сделать город удобным и привлекательным для жителей и гостей саммитов», - подчеркнул Дубровский.