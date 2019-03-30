Пострадавший дом в Магнитогорске признан пригодным для проживания

Многоквартирный дом в Магнитогорске (Челябинская область), пострадавший в результате взрыва бытового газа, признан пригодным для дальнейшего проживания. С апреля 2019 года с периметра будет снята охрана, а все желающие граждане смогут вернуться в свои квартиры.

Соответствующее заключение выдала межведомственная комиссия на основе обследования состояния строительных конструкций жилого дома по проспекту Карла Маркса 164 в Магнитогорске, проведенного АО «Магнитогорским Гипромез» и заключения Главгосэкспертизы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе администрации Магнитогорска, в понедельник, 1 апреля 2019 года, с периметра будет снята охрана и убран забор.

C 1 апреля 2019 года все желающие жители четырех подъездов (5, 6, 9 и 10), дома по Карла Маркса 164), которые были расселены на время демонтажных работ, смогут вернуться в свои квартиры. Те, кто не пожелает оставаться в этом доме, получат сертификаты на покупку нового жилья.

Те жители, кто решил дождаться окончания строительно-монтажных работ, смогут еще в течение трех месяцев жить в арендованном жилье. Компенсация аренды продлена еще на три месяца. Как отметил Сергей Бердников, все строительно-монтажные работы должны быть закончены к празднику День города Магнитогорска, который пройдет с 28 по 30 июня текущего года.

Также выплаты за аренду жилья дополнительно в течение трех месяцев будут предоставляться гражданам, которые не готовы вернуться на Карла Маркса 164, а новую квартиру еще не приобрели.

«Позиция, озвученная на личном приеме, однозначна: какое бы решение не было принято, власти окажут жителям ту помощь, в которой они нуждаются», - заверили жителей.

Напомним, на первом этапе расселяют жителей, проживавших в седьмом и восьмом подъездах. На эти цели из резервного фонда правительства РФ уже выделено 147 миллионов рублей. Единовременные выплаты предназначены для 101 семьи (238 человек) - 50 семей из подъезда № 8 и 51 семья из подъезда №7. Большая часть жителей демонтированных подъездов уже нашли себе варианты для переезда. Часть жителей до сих пор не определились, где бы они хотели жить.

На данный момент в подъездах дома проходит косметический ремонт. В ближайшее время будут отремонтированы торцевые части здания, которые образовались после демонтажа 7 и 8 подъездов 12-подъездного дома.

С первого апреля начинается благоустройство прилегающей и освобожденной после демонтажных работ территории. Проект реконструкции утвердил временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер во время рабочего визита в Магнитогорский городской округ.

Также будет проведен капитальный ремонт детско-юношеской спортивной школы, которая располагается рядом с домом.

С жителями продолжают встречаться исполняющий обязанности первого заместителя губернатора области Евгений Редин и Сергей Бердников. Напомним, личные встречи проводятся по распоряжению Текслера.

Жители пострадавшего дома интересуются порядком получения денежных выплат. На сегодняшний день пострадавшим оказана финансовая помощь в размере 208 миллионов рублей (средства федерального, областного бюджетов и ММК). У жителей еще оставались вопросы по переселению.

На этой неделе был определен порядок предоставления социальных выплат на приобретение квартир лицам, проживающим в 1-6 и 9-12 подъездах. С 27 марта организована работа по приему всех необходимых документов.