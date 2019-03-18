Правительство Челябинской области оспорит решение ФАС о «сговоре» на дорожных аукционах
«"Дорожные" споры с ФАС продолжаются не первый год, накоплена достаточная практика, есть прецеденты, когда нами были выиграны несколько дел во всех инстанциях, включая Верховный суд», - напомнил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин. Региональные власти намерены и дальше доказывать свою правоту в судебном порядке.
Напомним, миндортранс региона уже неоднократно в суде доказывало свою правоту. Так, 26 февраля суд Кассационной инстанции Московского округа признал законность действий министерства в отношении закупки по содержанию мостовых сооружений Челябинской области в период 2019-2021 годов, определив права на формирование лота за заказчиком. Позиция ФАС России признана незаконной. В данном случае единым лотом проходил ремонт всех мостовых сооружений области. И суд не усмотрел в этом никаких нарушений. В министерстве надеются, что доказать свою правоту им удастся и по дорогам.