Правительство Челябинской области оспорит решение ФАС о «сговоре» на дорожных аукционах

Комиссия Федеральной антимонопольной службы России (ФАС России) признала антиконкурентными два соглашения, заключенных при проведении дорожных аукционов в Челябинской области. Одно из них заключено между губернатором Борисом Дубровским, региональным министерством дорожного хозяйства и транспорта и АО «Южуралмост». Второе – между миндортрансом и АО «Южуралмост».

Соответствующее решение принято 18 марта 2019 года. Оно будет направлено в МВД РФ и Генпрокуратуру.

По данным антимонопольной службы, с 2015 по 2018 годы более 90% контрактов на территории области по строительству дорог заключено с АО «Южуралмост». Как сообщает пресс-служба УФАС России, комиссия установила, АО «Южуралмост» было признано победителем 10 аукционов на общую сумму почти 2,4 миллиарда рублей. При этом снижение цены контрактов составило не более 1,5%.

В УФАС считают, именно миндортранс и губернатор способствовали монопольному положению Южуралмоста. «Заказчик отклонял заявки «соперников» этой компании, а контракты с Южуралмостом заключались даже несмотря на имеющиеся предписания Челябинского УФАС», - подчеркивают в ведомстве. Кроме того, комиссией установлены факты систематического неформального взаимодействия сотрудников министерства и АО «Южуралмост». «Решение по делу в ближайшее время будет направлено в МВД и Генеральную прокуратуру», - прокомментировал решение статс-секретарь – заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.

Губернатор и миндортранс считают претензии необоснованными. Правительство области намерено оспорить вынесенное УФАС России решение. Апелляция будет подана в арбитражный суд Москвы.