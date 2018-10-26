Правительство Челябинской области утвердило проект регионального бюджета на трехлетку, соцрасходы вырастут

Правительство Челябинской области утвердило проект регионального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов, который предусматривает инвестирование бюджетных средств по ключевым направлениям: сохранение и расширение мер соцподдержки южноуральцев, выполнение «майских» Указов президента и инфраструктурное развитие.

Документ представил на заседании регионального правительства министр финансов Андрей Пшеницын.

«Важно не только, чтобы бюджет региона оставался социально ориентированным, но и усилить поддержку тех, кто больше всего нуждается в защите государства, – многодетных семей и пенсионеров. И для этого ресурсы у нас есть», - подчеркнул Борис Дубровский. По его словам, область подходит к завершению года в устойчивом, стабильном финансовом состоянии.

В основу проекта областного бюджета на 2019-2021 годы лег целевой (максимальный) вариант прогноза социально-экономического развития области на соответствующий период, который предусматривает рост основных бюджетообразующих показателей.

В 2019 году региональный бюджет на 86% будет формироваться за счет собственных доходов. «Собственные налоговые и неналоговые доходы регионального бюджета на 2019 год запланированы в сумме 143,5 миллиарда рублей (плюс 20%)», – доложил министр финансов области Андрей Пшеницын.

Рассчитанная для Челябинской области на 2019 год сумма федеральных трансфертов пока составляет около 23 миллиарда рублей с приростом 12%. Впервые область получит федеральные средства на приобретение спортивного оборудования, инвентаря и оснащение спортивных объектов, на оборудование учреждений профобразования специальными средствами для обучения инвалидов и трансферты на переселение граждан из аварийного жилья в рамках программы развития шахтерских городов. Дополнительные федеральные ресурсы в течение года будут традиционно включаться в областной бюджет по мере их распределения.

Таким образом, общий объем доходов областного бюджета на 2018 год рассчитан в сумме 166,5 миллиарда рублей с приростом к первоначальному уровню 2018 года на 18%.

Расходы областного бюджета 2019 года вырастут на 12% к уровню текущего года. Доля расходов социального характера составит традиционно более 70%. Объем соответствующих расходов в следующем году увеличится на 8 миллиардов в сравнении с первоначальным планом текущего года и составит 117,7 миллиарда рублей.

«Полным рублем обеспечены решения по заработной плате работников бюджетной сферы, обозначенные в «майских» указах Президента 2012 года», – уточнил министр. Достигнутый уровень заработной платы в привязке к среднемесячной зарплате по экономике будет сохранен.

Губернатор Борис Дубровский принял ряд дополнительных решений в социальной сфере.



Сохранены меры социальной поддержки мужчинам с 60 лет и женщинам с 55 лет без привязки к возрасту выхода на пенсию

Впервые единовременные выплаты южноуральцам ко Дню пожилого человека изначально включены в областной бюджет (ранее решение о выплатах принималось по мере поступлениях дополнительных доходов в региональную казну).

Также принято решение проиндексировать в полном объеме все социальные выплаты, установленные региональным законодательством, на уровень инфляции и рост жилищно-коммунальных тарифов.

Будет сохранена практика ежегодной индексации затрат областных и муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры и других, на прогнозируемый уровень инфляции. Размер стипендиального фонда для техникумов и колледжей увеличен на 4,2%.

Особым приоритетом в течение ближайших трех лет станут вложения в инфраструктурное и экономическое развитие области. В целом, «бюджет развития» на подготовку саммитов ШОС и БРИКС в 2019 году составит порядка 30,7 миллиарда рублей или 18% объема расходов. Из них почти 11 миллиардов рублей планируется направить на капитальное строительство объектов социальной сферы, инфраструктуры и автомобильных дорог.

По решению губернатора в 2019 году на 34% увеличен объем расходов на обновление и строительство спортивных площадок, универсальных спортзалов и тренировочных центров по всей области.

Дорожный фонд вырос на 5% и составит 12,5 миллиарда рублей. Средства, помимо строительства, будут направлены на реконструкцию, содержание, ремонт областных и муниципальных дорог.

Вложения в охрану окружающей среды в 2019 году увеличатся втрое по сравнению с 2017 годом и составят 443,6 миллиарда рублей.

В отношениях с городами и районами сохранится ориентир на поддержание сбалансированности местных бюджетов, укрепление их доходной базы. С областного уровня территориям будут переданы дополнительные доходные источники: 50% налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения; 50% налога на добычу полезных ископаемых и 100% государственной пошлины за услуги многофункциональных центров.

Доходы местных бюджетов в 2019 году за счет указанных источников составят 5 миллиардов рублей.

Кроме того, в 2019 году, также, как и в текущем, планируется возвращать в местные бюджеты половину поступившей в областной бюджет суммы задолженности от НДФЛ и упрощенной системы налогообложения.

Таким образом, общая сумма расходов областного бюджета 2019 года составит 171,5 миллиарда рублей (с приростом 12%).

Областной бюджет на 2019 год рассчитан с дефицитом 5 миллиардов рублей. Это вдвое меньше первоначально запланированного размера дефицита текущего года.

Борис Дубровский напомнил, что 2019 год – юбилейный для Челябинской области. «Мы должны встретить эту дату достойно. Так, чтобы наши земляки почувствовали уже в ближайшее время: жизнь становится лучше и комфортнее», – обратился к членам правительства губернатор.

Проект бюджета был одобрен членами правительства, он будет вынесен на рассмотрение депутатов Законодательного собрания региона в ноябре.