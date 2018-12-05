Представители 20 регионов стран ШОС собрались в Челябинске на ознакомительную встречу

Ознакомительная встреча глав регионов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества состоялась сегодня, 5 декабря, в Челябинске. В столицу Южного Урала прибыли более 100 гостей.

Мероприятия проводится при содействии Совета национальных координаторов ШОС. Деловая программа организована на территории гостиничного комплекса «Березка».

С приветственным словом к участникам обратился губернатор Борис Дубровский. Он презентовал участникам потенциал Челябинской области.

«Мы гордимся тем, что в 2020 году нам доверили принять заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Активно и планомерно готовимся к этому знаменательному событию», - отметил Дубровский.

Глава региона отметил, что на заседаниях руководящих органов ШОС подчеркивалась необходимость динамичного развития торгово-экономической составляющей деятельности организации.

«В этом контексте рассматриваю нашу сегодняшнюю встречу как очень важную веху, которая способна придать качественно новую динамику многопрофильному сотрудничеству в рамках ШОС», - подчеркнул Борис Дубровский.

В ознакомительной встрече в Челябинске принимают участие главы 20 регионов, в том числе 5 регионов России, трех регионов Китая, 2 регионов Киргизии и Узбекистана, а также из Казахстана, Таджикистана, Пакистана, Узбекистана, Индии. «Мы имеем возможность испытать предлагаемую схему в тестовом режиме», - отметил Борис Дубровсий.

По словам губернатора, новый формат международного регионального взаимодействия должен служить активизации контактов между представителями органов власти, бизнес- и финансовых сообществ, научных и общественных организаций на региональном уровне. Но здесь важно избежать бюрократизации Форума, отметил губернатор, и сосредоточиться на решении конкретных задач, на прагматическое взаимодействие в таких сферах, как торговля, промышленность, сельское хозяйство, образование, культура, здравоохранение, спорт и туризм.

«По сути речь должна идти о реализации «на земле» договоренностей, достигнутых руководителями стран ШОС и на совещаниях», - подчеркнул губернатор Челябинской области.

Борис Дубровский считает, что в перспективе по мере налаживания практической работы форума глав регионов можно подключить к совместной деятельности регионов стран-наблюдателей и партнеров ШОС по диалогу.

Российская сторона подготовила проект Положения, который призван определить правила взаимодействия, основные параметры и практические аспекты функционирования всего механизма. Работа над проектом уже ведется. Борис Дубровский выразил надежду, что совместными усилиями удастся подготовить документ для утверждения главами государств на очередном саммите в Бишкеке в июне 2019 года.

Специальный представитель президента Российской Федерации по делам ШОС Бахтиер Хакимов отметил, что губернатор Борис Дубровский как настойчиво добивался проведения саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске, так же и настойчиво добивался проведения форума глав-регионов стран ШОС. Предлагались несколько названий этого мероприятия, в том числе и «Клуб губернаторов», но в конечном итоге остановились на форуме глав-регионов.

Заместитель Генерального секретаря ШОС Азиз Носиров также отметил большие усилия, прилагаемые Борисом Дубровским для развития механизма взаимодействия губернаторов регионов стран ШОС. Азиз Носиров зачитал приветствие генерального секретаря ШОС в адрес участников ознакомительной встречи.

Затем слово предоставили главам делегаций, прибывших в Челябинск на первую встречу глав регионов в таком формате. Все гости представляли краткую презентацию своих регионов и благодарили губернатора за высокую степень организации мероприятия и теплый прием.

Далее участники ознакомительной встречи обсудят вопросы содержательного наполнения и организационные модальности создаваемого форума глав регионов ШОС. Для делегаций обеспечена возможность в течение предложенного времени провести двусторонние переговоры, договориться о будущих визитах. Планируется подписания ряда соглашений.